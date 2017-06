Luçiano Spaleti është trajneri i ri i Interit, sipas Gazzetta dello Sport.

Ish-trajneri i Romës është takuar sot me drejtuesit e Interit dhe praktikisht ka mbyllur marrëveshjen, me firmat që do të hidhen javën e ardhshme.

Spaleti do të marrë 4 milionë euro në sezon, për një kotratë dy-vjeçare, me opsion për një vit shtesë.