Revolucion te Teuta, ikën edhe kapiteni

Hapat e pare ne futboll me Teuten i nisa..Me Teuten u rrita e u formova ! Per plot 9 vite fanella e Teutes me ka dhuruar emocione pafund por tani erdhi momenti te kerkoj per nje eksperienc te re .. Falenderoj te gjith drejtuesit per mbeshtetjen qe me kan dhene deri tani .! Nje falenderim i vecant eshte per tifozet e D.E.D. qe na kan mbeshtetur ne cdo situat .! Do jeni gjithmone ne zemren time !! ????

A post shared by Rustem Hoxha (@rustem_hoxha5) on Jun 1, 2017 at 4:35am PDT