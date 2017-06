Xhani de Biazi nuk arriti të mësonte kurrë shqip… Sigurisht, për ta folur, pasi për ta kuptuar nuk e kishte problem, saqë në konferencat e vitit të fundit ndoshta do t’ia dilte edhe pa përkthyes aspak. Por, ajo që bëri përpara ndeshjeve të Europianit ishte padiskutim gjëja më e bukur. Në linjë direkte, me gazetarin Dritan Shakohoxha, do të këndonte himnin e Shqipërisë, edhe pse me vështirësi. Dora në zemër, koka lart dhe fjalët që dilmin spontanisht…