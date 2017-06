Ronaldo dëshiron largimin, Reali i vë çmimin monstruoz

A bola, gazeta portugeze e hodhi shashkën: Ronaldo dëshiron të largohet nfa Spanja, për shkak të padisë për evazion fiskal.

Kaq është dashur që në Spanjë ta shfrenojnë fantazinë dhe gazetarët spanjollë jo vetëm konfirmojnë gjithçka, por shkojnë edhe më tej.

Tani aludohet se Ronaldo është zemëruar me klubin, që nuk e ka mbrojtur publikisht dhe nuk ka sqaruar këtë histori.

Sipas mediave iberike, Reali ka mësuar arsyet pse Ronaldo mendon largimin dhe ka vendosur: CR7 është i lirë të largohet, por për 400 milionë euro!

Kush ofron kaq? As kinezët e as PSG së bashku, por Reali nuk rrezikon, sepse me 100-150 milionë do të vërshonin ofertat.