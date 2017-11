Një tifoze i ofrohet Fabregasit, ja përgjigja e tij

Të jesh futbollist i famshëm dhe shumë i pasur ka plot avantazhe, aq sa shumë femra të vetofrohen, shpesh bazuar te fama dhe emri i personazhit, sesa te paraqitja e tij.

Para pak ditësh një tifoze i shkroi në Twitter yllit të Çelsit, Sesk Fabregas: “Do ishte fantastike nëse do mund të kaloja natën me ty sonte. Si thua?”.

Um @cesc4official baby it would be amazing if I could spend the night with you tonight ???? so what do you think?

