Nga Salerno në Piemonte me biçikletë!

Një premtim i bërë duhet të jetë një premtim i mbajtur. Dhe, trajneri i Krotones, që arriti të siguronte mbijetesën në javën e fundit të kampionatit, ka bërë atë që kishte thënë në rast se do të ndodhte mrekullia. Të përshkruante Italinë nga Jugu në Veri me biçikletë… Nga Kalabria, ku edhe ndodhet Krotone, në Piemonte, Torino, aty ku në dyert e “Filadelfia”-s së re, pra stadiumit granata, ka mbërritur i sfilitur, pas më shumë se një javë që udhëtonte duke bërë ndalesa të ndryshme. Nikola dikur ka luajtur me Torinon dhe ndaj pikërisht zgjodhi këtë destinacion. “Falënderoj tifozët e Torinos për pritjen dhe jam i lumtur që arrita të mbaj premtimin”.