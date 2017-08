Monako përshëndet Mbapenë duke turpëruar Marsejën

Kilian Mbape është fenomen, apo Monako është një skuadër fenomenale, ku të gjithë duken si superstarë? Do ta shohim së shpejti, por ndërkohë Monako jo vetëm që nuk po e vret shumë mendjen se ka humbur yllin e ri të futbollit botëror, por është edhe më e çmendur se sezonin e shkuar.

Sot Monako shpartalloi 6-1 Marsejën, si për t’i thënë “lamtumirë” Mbapesë. Para ndeshjes trajneri i Marsejës Rudia Garsia tha: “Nuk kemi pse të kemi frikë, më keq se sezonin e shkuar, ku pësuam 4 gola në çdo përballje me Monakon, zor se shkon”. Ka edhe më keq, Rudi Garsia mori 6 shpulla në principatë, një makth. Që në minutën e dytë Kamil Glik shënoi golin e avantazhit, i teti personal prej sezonit të shkuar, si asnjë mbrojtës në kampionatet e mëdhenj. Më pas u kthye një shfaqje me një aktor, sepse Falkao shënoi me 11-metërsh golin e dytë në minutën e 20-të dhe mbylli gjithçka në minutën e 34-t, me golin e tretë. Diakabi shënoi edhe golin e katërt pa mbaruar pjesa e parë.

Edhe në të dytën ishte spektakël i Monakos, por shënuan vetëm Sidibe e Fabinjo, ndërsa Kabela shënoi golin e nderit për marsejezët. PSG e Monako në krye: 4 fitore në 4 ndeshje, 14 gola të shënuar nga secila skuadër, por PSG ka pësuar dy gola më pak se Monako. Nëse vazhdon kështu, do të zbavitet sërish Franca dhe Europa.