Kategoria e Parë, si kurrë në histori

E kishit imagjinuar ndonjëherë Tiranën në Kategorinë e Parë, që është praktikisht e dyta, përtej emërtimit absurd? Me siguri jo.

Sezoni i ardhshëm në Kategorinë e Parë do të jetë i çmendur: Tirana e Dinamo do të luajnë derbin (nëse vendosen në një grup), por janë edhe Besa, Tomori, Besëlidhja, Bylisi e Apolonia, ndër të tjerë.

Nuk do të jetë Elbasani, që ka imituar Tiranën, duke zbritur në skëterrën e Kategorisë së Dytë.

Natyrisht, të shumtë janë atë që shpresojnë te ndonjë revolucion nga FSHF-ja, me ndryshim skeme e zgjerim të Superiores, por në bazë të rregulloreve, kjo është e pamundur. Edhe me logjikë, është e pamundur që të ndryshohen kampionatet vetëm sepse ra Tirana, përderisa nuk u ndryshuan strukturat kur ranë Dinamo e Partizani, apo Flamurtari. Precedenti do të ishte i rrezikshëm, sepse një klub do të bëhej i paprekshëm nga rënia nga kategoria, ndërkohë që vitin e ardhshëm mund t’i takonte ndonjë tjetër emri shumë të madh. Çdo vit ndryshim strukture?