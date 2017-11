Superiorja, në fushë të mërkurën dhe të enjten e ardhshme

Kategoria Superiore do ta nisë fazën e dytë të mërkurën e ardhshme, ndërsa dy ndeshje do të luhen të enjten.

Vllaznia-Lushnja dhe Luftëtari-Teuta do të luhen të mërkurën në orën 14.00, ndërsa 3 orë më vonë do të zbresin në fushë Flamurtari e Skënderbeu, në stadiumin pa tifozë në Vlorë, për shkak të dënimit të Flamurtarit. Me siguri Skënderbeu do të ketë ndonjë kundërshtim për datën e ndeshjes, duke qenë se të hënën do të luajnë me kombëtaret shumë lojtarë, por nuk ka alternativë tjetër, sepse kalendarin e ka shumë të ngjeshur.

Të enjten do të luhen dy ndeshjet e mbetura, të dyja në orën 14.00.