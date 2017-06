Januzaj, drejt transferimit në Spanjë!

Mesfushori i Mançester Junajtidit, Adnan Januzaj pritet të përfundojë në Spanjë tek Real Sociedad. Mediat britanike kanë bërë me dije se klubi bask është futur në bisedime me “Djajtë e kuq” për të parë mundësinë e transferimit të mesfushorit të kombëtares belge. Sipas “Daily mail”, Sociedadi i ka ofruar 10 milionë euro Mançesterit për kartonin e lojtarit. Januzaj ka dhe një vit kontratë me klubin nga “Old Trafford”, por nuk pritet të jetë pjesë e sezonit të ardhshëm, pasi shihet me përparësi nga trajneri Zhoze Muerinjo.

Januzaj tregoi një talent të shkëlqyer në fillimet e tij tek Junajtid, por “ylli” i tij erdhi gjithnjë e në zbehje dhe huazimet tek Dortmundi dhe Sandërlendi nuk përmirësuan asgjë. Ndaj besohet se Mançester Junajtid po shqyrton mirë ofertën e ardhur nga San Sebastiani. Për Adnan Januzajn ka shfaqur interes edhe Olimpiku i Marsejës në Francë.