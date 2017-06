“Gladiatori” Musolli, ftesë nga Përfaqësuesja e Kosovës

Jurgen Zela

Titulli kampion për Kukësin ishte i pari dhe për pjesën më të madhe të lojtarëve të klubit verilindor. Në gjueti të suksesit për pesë sezone me radhë, me verilindorët kanë luajtur me dhjetëra futbollistë, por që nga debutimi në elitë vetëm tre ia kanë dalë që të “mbijetojnë” deri në realizimin e objektivit më madhor. Portieri Ervis Koci, kapiteni Rraman Hallaçi dhe mesfushori Besar Musolli, të tre këta futbollistë përjetuan në fundin e këtij sezoni benefitin e një aventure pesë-vjeçare. Koci dhe Hallaçi luajnë për skuadrën e qytetit të tyre të lindjes, ndërsa Musolli mund të quhet si i binjakëzuar me kampionët, pasi karriera e tij si profesionist lidhet vetëm me Kukësin.

28-vjeçari mund të konsiderohet pa frikë “gladiatori” i skuadrës së Kukësit. 169 prezenca numëron mes kampionatit, Kupës dhe ndeshjeve të Europës. Pas Hallaçit, renditet i dyti për nga numri i ndeshjeve të luajtura nën fanellën blu. Një përfaqësues i denjë i Kosovës, në skuadrën që ka jo pak mbështetje nga kosovarët. Kukësi dhe Kosova janë të lidhur shumë me njëri-tjetrin, sa disa vite më parë skuadra kuksiane mbante emrin Kosova. Fjalëpak dhe punëshumë, gjithnjë pjesë e patundur e formacionit që nga dita që ka mbërritur në verilindje. Për Musollin eksperienca në Kukës ka qenë e kënaqshme, pasi në asnjë moment nuk e vendosur në diskutim qëndrimin e tij. Vetëm 3 gola ka arritur që të shënojë si kuksian dhe të tre në kompeticionin e Kupës, por nëse nuk shquhet si një golashënues, mund të cilësohet si një digë e pakalueshme para mbrojtjes. Me qetësinë e tij dhe paraqitjet konstante ka fituar zemrat e tifozëve kuksiane.

PËRFAQËSUESJA

Një surprizë e këndshme mund të vijë për mesfushorin e lindur në Podujevë. Pas sukseseve të arritura në Shqipëri, duke fituar çdo trofe kombëtar, ka tërhequr dhe vëmendjen e stafit teknik të përfaqësueses së Kosovës. Siç bëhet e ditur nga burime pranë Federatës Kosovare të Futbollit, Musolli pritet të jetë surpriza e madhe e listës së Bunjakit. Performanca e tij gjithnjë mbi mesataren duket se i ka mundësuar një ftesë për ndeshjen me Turqinë. Gjithçka pritet ta zbulojë trajneri Albert Bunjaki, por me shumë mundësi do të jetë risia më e madhe e listët së përfaqësueses së Kosovës. Për të do të ishte një arritje mjaft e madhe në aspektin personal.