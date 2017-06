Festa e çmendur, Hysaj shpjegon pse doli i gjakosur

Elseid Hysaj, mbrojtësi i Shqipërisë, ka dalë i gjakosur nga fusha pas një përplasje me supertifozin Besmir Limani, por pak rëndësi ka kjo: “Pas 5 humbjeve, na duhej shumë kjo fitore. Jam i kënaqur, çunat bënë detyrat në mënyrë perfekte dhe u kthyem në nivelet që kemi qenë. A ka qenë De Biazi në diskutim? Jo, flasim gjithnjë me të, nuk kemi asnjë problem brenda skuadrës dhe kemi besim të plotë tek ai. Kemi punuar shumë dhe ia dolëm të bëjmë kthesën. Renditja? Nuk e shohim, sepse duhet t’i marrim ndeshjet një nga një dhe në fund të shohim a do t’ia dalim të marrim vendin e tretë, që e duam aq shumë tani”.