Ishte paralajmëruar me kohë, por sot erdhi edhe zyrtarizimi nga Skënderbeu: Afrim Taku është zyrtarisht futbollist i Skënderbeut. Sulmuesi është bashkuar sot me grupin në Korçë ku ka zhvilluar dhe seancën e parë stërvitore me ekipin. 28-vjeçari ka firmosur kontratën që e lidh me klubin tonë për një vit!

Ish-mesfushori i Tiranës ka mbyllur gjithçka sot, duke hedhur firmën mbi kontratë dhe do të jetë në dispozicion të trajnerit Ilir Daja duke nisur nga ndeshjet e radhës në Champions League.