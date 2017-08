Surprizë në Berat, rikthehet Kaloshi

Halli për portën u zgjidh me rikthimin e “gardianit” lushnjar, që ka lënë Lirinë e Prizrenit dhe ka nënshkruar edhe për një vit me klubin e Tomorit

Edi Spahiu

Në kulmin e krizës për portier, në mënyrë krejt të befasishme në Berat është rikthyer dhe ka firmosur me Tomorin portieri lushnjar Mikel Kaloshi. “Dua t’iu njoftoj se nuk jam më pjesë e F.C Liria (Prizren). Për arsye personale jam larguar nga ky ekip dhe dua të falënderoj profesor Bledi Shkëmbin dhe i uroj suksese! Nga ky moment kam firmosur edhe për një vit me ekipin e FK Tomori Berat”, njofton portieri Kaloshi me anë të llogarisë së tij në “Facebook”, ndërkohë që edhe klubi i Tomorit ka njoftuar marrëveshjen me lushnjarin. Beratasit i janë gëzuar në maksimum këtij rikthimi, pasi siç ishte bërë e njohur, po hasej vështirësi në gjetjen e një portieri cilësor. Me rikthimin e Kaloshit Tomori ka mbyllur një problem shumë të madh, që e vuante po prej largimit të tij, ndërsa tani skuadra është më e plotë në përbërje dhe po synon afrimin e një sulmuesi cilësor, ndërkohë tekniku Dule ka udhëtuar së fundmi deri në Korçë për të marrë në huazim ndonjë futbollist që është jashtë planeve të teknikut Daja për sezonin e ri.

Ditën e sotme skuadra e Tomorit do të zbresë në stadiumin “Adush Muçaj” për të zhvilluar ndeshjen e parë miqësore me Bylisin. Pritet me interes prezantimi i parë i beratasve nën drejtimin e teknikut Santiliano Dule, tek i cili sportdashësit beratas kanë shprehur mbështetje të fortë, duke çmuar horizontin e tij si një teknik me shumë të ardhme. Miqësorja e sotme ka një rëndësi të madhe edhe për futbollistët e ardhur rishtazi në merkaton e kësaj vere.