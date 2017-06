Milinkoviç-Luftëtari, divorci në derë

Duket se është pranë fundi i bashkëpunimit të trajnerit Mlladen Milinkoviç dhe klubit të Luftëtarit. Siç bëhet e ditur, teknikut serb i përfundon kontrata në fund të këtij muaji, megjithatë puna me skuadrën do të vijojë normalisht deri ditën e fundit. Megjithëse aventura në Gjirokastër duket në fund, mundësia që Milinkoviç të vijojë të ushtrojë profesionin e tij në Shqipëri nuk përjashtohet.

Sipas Supersportit, Drejtuesit e Partizanit e kanë në listën e dëshirave strategun që zhvilloi një sezon fantastik me Luftëtarin, duke arritur që ta renditë mes katër më të mirave. Gjithësesi, gjithçka mbetet për t’u diskutuar në fillimin e muajt të ardhshëm, kur trajneri të mos jetë nën kontratë. Burime pranë Milinkoviç bëjnë me dije se ai dhe drejtuesit e klubit gjirokastritë do të ulen në bisedime, por gjasat janë që rrugët e tyre të ndahen këtu, sepse Partizani mund të jetë tundues me ofertën e tij.