De Biazi, trajneri më i suksesshëm dhe jetëgjatë nga të huajt!

Ndërsa disave iu bënë menjëherë kontrata “të arta”, italiani i fitoi paratë me rezultate dhe punë. Thuajse 6 vjet nën drejtimin e Shqipërisë

Xhani de Biazi është padiskutim trajneri më i suksesshëm i huaj. Ai që qëndroi më gjatë në stolin kuqezi, thuajse 5 vjet e gjysmë, por edhe ai që arriti të bënte atë që çdo paraardhës i tij u përpoq, pra të realizonte ëndrrën e gjithë shqiptarëve për të shkuar në një Europian të futbollit, edhe pse tashmë dëshira tjetër mbetet Kupa e Botës. Stoli kuqezi ka kaluar plot 10 trajnerë të huaj. Jo vetëm kaq, por duke bërë një përllogaritje, sipas rrogës që mori në dy vitet e para, ajo ishte shumë më e ulët nga sa përfituan paraardhësit e tij, të cilët e nisën kontratën e tyre me 250 mijë euro e sipër, ndërsa trajneri italian me vetëm 240 mijë përfshirë bonuset. Sigurisht, flasim për trajnerët pas viteve të regjimit diktatorial.

Broçiç – Gjithçka nisi me Ljubisa Broçiç. Ishte viti i largët 1946 dhe Lufta e Dytë Botërore sapo ishte mbyllur. Kombëtarja kuqezi, që kërkonte një dorë të rëndë dhe disiplinë taktike e teknike, kthen sytë nga fqinjët e Jugosllavisë së asaj kohe. Pikërisht ish-futbollisti i kombëtares jugosllave do të përzgjidhej, madje dy herë. Në periudhë tranzicioni dhe, një vit më pas, në 1947.

Vadas – Nga Serbia në Hungari, ku emri tjetër do të ishte ai i Miklosh Vadas, ish-futbollist i Olimpik Lionit (1935-36) dhe Amiensit, por edhe me një karrierë të shkurtër në Zvicër. Në vitin 1953 do të merrte stolin e Shqipërisë, teksa më pas do të drejtonte Sirinë dhe Jordaninë. Kurioziteti… Pas miqësores Shqipëri-Poloni 2-0, u largua nga posti si trajner.

Ljukshinov – Një tjetër i huaj do të drejtonte Shqipërinë. Postin e Vadasit, pak vite më vonë do ta merrte ish-futbollisti i Bashkimit Sovjetik, Nikolai Ljukshinov, edhe pse eksperienca e tij do të ishte shumë e shkurtër. Ishte koha kur çdo vendim që merrej në Shqipërinë komuniste kishte lidhje politike, edhe në sport. Pikërisht raportet e shkëlqyera me Bashkimin Sovjetik do të mundësonin këtë afrim. Vetëm një vit, ai 1956, teksa më pas do të merrte Partizanin.

Dosena – Xhuzepe Dosena do të firmoste përpara shumë gazetarëve kontratën me Shqipërinë, më 27 qershor 2002. Por, lamtumira e tij ishte edhe më e shkurtër se vetë konferenca për shtyp e dhënë në federatën shqiptare të futbollit.

Brigel – Një “gjeneral të hekurt”, që qëndron tre vjet në stolin kuqezi (2003-2006). Ish-futbollisti i Kaiserslauternit, Veronës dhe Sampdorias, por edhe ish i Gjermanisë Perëndimore, i famshëm për kërcimet e gjata dhe ndër më popullorët në Gjermani, do të vendosë disiplinë te kuqezinjtë. Në tre vjet, 30 ndeshje, 10 fitore, 4 barazime dhe 16 humbje. Më 9 maj 2006, pak përpara fillimit të Botërorit që shpalli Italinë kampione, largohet pasi nuk rinovon kontratën me Federatën Shqiptare të Futbollit

Bariç – Pas gjeneralit Brigel, pankina e Shqipërisë, ende pa u ftohur, gjen një tjetër emër të njohur dhe mjaft të famshëm. Austro-kroati, Oto Bariç, vihet në drejtimin e kuqezinjve. Dy humbje të turpshme, 4-2 ndaj Bjellorusisë dhe 6-1 në Bukuresht, ndaj Rumanisë, firmosën largimin e tij, që u ndje i tradhtuar nga skuadra dhe lojtarët. Dha dorëheqjen pas vetëm një viti…

Han – Ish-futbollisti i Holandës dhe PSV-së, Anderlehtit dhe Ajaksit, merr stolin e Shqipërisë, pas një karriere dhe cv-je të pasur duke drejtuar edhe skuadra si PAOK, Austria Vjenës, Fejnord, Shtutgart dhe Nurenberg. Në mes, eksperienca në Kinë, aty ku njihet me traditat e këtij vendi të gjigant… Do të kthehet, pasi Azia bëhet shtëpia e tij, por në fillim pranon ofertën e “shqiponjave”, në dhjetor të vitit 2007. Firmos për dy vjet, por në prill të 2009-ës largohet nga Shqipëria,me vullnetin e tij dhe duke kursyer arkat e federatës (rezultatet e turpshme të njëpasnjëshme ndikuan).

Kuzhe – “Plakushi i mirë”, ai që do të lërë padyshim gjurmë në futbollin shqiptar. Merr vendin e Hanit, duke drejtuar për dy vjet Shqipërinë, saqë më pas, ashtu si holandezi, fluturon për në “murin e madh”, pikërisht te Tianzhin Teda. Dy vjet drejton kuqezinjtë (2009-2011). Disa rezultate të mira, një fitore spektakolare 6-1 ndaj Qipros, edhe pse në miqësore dhe barazim ndaj Danimarkës. Ish-futbollisti i Dinamo Zagrebit do të ndahet nga jeta vetëm 60-vjeç.

Mustedanagiç – Sëmundja e rëndë e Josip Kuzhes dhe largimi i tij i hapën rrugën Xhemal Mustedanagiçit, boshnjakut, që të merrte për një vit drejtimin e Shqipërisë. Kështu, Xhemo drejtoi për disa muaj kuqezinjtë.

De Biazi – Trajneri më i suksesshëm dhe jetëgjatë kuqezi. Thuajse 6 vjet në stolin e Shqipërisë, 53 ndeshje dhe bilanc pozitiv, nëse shihet me një këndvështrim të nivelit të kombëtares tonë ndër vite. Europiani, qershia mbi tortë.

