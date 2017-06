Rej Manaj mund të huazohet sërish. Këtë herë, në Serinë B, por me një tjetër ekip. Bëhet fjalë për Empolin, që kërkon të fuqizohet, edhe pse s’ka shumë buxhet. Kështu, skuadra toskane do të mund të afroje lojtarë në huazim dhe Manaj është një ide e fundit. Te Empoli luan edhe Veseli, lojtari i kombëtares, që do të ndihmonte së tepërmi Manajn. Sakaq, bien për momentin Augsburgu dhe Vitoria Guimaresh.