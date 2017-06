Teknologjia, tani edhe Superiorja nis t’ia kuptojë vlerën

A e keni vënë re që në një ndeshje të kampionateve të mëdhenj, apo në kupat e Europës e në ndeshjeve të kombëtareve, dalin në dritë të dhëna pa fund, si gjatë ndeshjes, ashtu edhe në përfundim të saj dhe në ditët pasardhëse? Me siguri po, por nuk është një punë gazetarie, përkundrazi, gazetarët nuk kanë gisht në këto analiza e shifra pa fund, por thjesht i shfrytëzojnë ato. Gjithçka përpilohet nga kompani të specializuara, që në harkun e 90 minutave dhe në harkun e një sezoni regjistrojnë gjithçka, detaje nga më të padukshmit për syrin e një tifozi të thjeshtë.

Gjuajtjet, zotërimi i topit në total e në çdo pjesë loje, sulmet, pikat e forta e të dobëta të skuadrave, pjesa e fushës ku ka shkelur më shumë një skuadër dhe një lojtar në veçanti, pjesëmarrja e një futbollisti në fazën sulmuese, apo në fazën mbrojtëse, e shumë e shumë të dhëna të tjera, të ngjashme, deri aty sa të analizohet sa minuta vrapo një futbollist dhe në cilën periudhë të ndeshjes vrapon më shumë. Jo rastësisht, shohim që trajnerë të ndryshëm në ekipe të mëdhenj i zëvendësojnë rregullisht disa lojtarë pas një ore lojë, apo disa lojtarë të tjerë i futin gjithmonë në fund dhe disa marrin emërtimin “lojtar perfekt për të luajtur në fund të ndeshjes”. Nuk është çështje gustosh, sepse gjithçka bëhet “me laps e letër”, me analiza pa fund, që studiohen gjatë gjithë javës jo thjesht nga trajneri, por gjithë stafi i tij.

SHQIPËRIA – Nëpër botë janë disa kompani të specializuara që u vijnë në ndihmë të gjitha klubeve apo kombëtareve, për të analizuar në detaj rendimentin e çdo lojtari. Ndërkaq, në Shqipëri ka kohë që ka filluar të punojë kompania “Instatfootball”, që ka krijuar tashmë një arkivë të pasur nga gjithë kampionati i Superiores në sezonin e fundit. Detaje të jashtëzakonshme, deri aty sa mund të dallosh lehtësisht me grafik se cilët lojtarë e humbasin më shumë toopin dhe në cilën pikë të fushës, apo cilët lojtarë bashkëveprojnë më shumë me njëri-tjetrin dhe sa terren të fushës mbulojnë.

Detaje pa fund, që për një trajner janë një thesar i vërtetë. I pari klub që ka filluar ta shfrytëzojë këtë teknologji është Skënderbeu, që ka nxjerrë mësimet e duhura nga pjesëmarrja e rregullt në kupat e Europës dhe i përdor statistikat edhe për të studiuar kundërshtarët, përfshira ata në kupat e Europës, por edhe për merkaton. Në të ardhmen, me një pagesë modeste vjetore, edhe klube të tjerë do t’ia kuptojnë vlerën shkencës dhe analitikës, për të gjetur pikat e dobëta të skuadrave të tyre dhe të kundërshtarit, por edhe për të mos thënë më që “në Europë na mbajnë këmbët, as 60-70 minuta”. Pa shkuar më pas te merkatoja…

TREGU I FUTBOLLIT – Klubet anembanë botës e përdorin teknologjinë e ofruar nga “InstatFootball” dhe kompani të tjera për të punuar shumë edhe gjatë merkatos së futbollit. Nëse klubet e mëdhenj kanë luksin që të dërgojnë vëzhgues kudo, nëse u intereson një lojtar, me klube me buxhet më të vogël puna online është jetike.

Sa herë kemi thënë: “Nga i gjejnë këta lojtarë të mbaruar klubet tona?”. Në fakt, përgjigja është e thjeshtë: një video 5-minutëshe në Youtube dhe disa shifra e emrat e klubeve ku ka luajtur nuk kanë asnjë vlerë, për të treguar vlerën dhe formën e një lojtari. Për fat të keq, klubet shqiptare shpesh i marrin të mirëqena ato të dhëna që u dërgojnë menaxherët dhe pastaj humbasin kohë e para, duke afruar lojtarë të huaj që shpesh digjen që në seancat e para stërvitore. Edhe vetë menaxherët e përdorin gjithnjë e më shumë këtë metodë pune, duke studiuar shumë lojtarë që u orohen anembanë botës.

“Futbolli mbetet i paparashikueshëm, analizat shkencore ndihmë e çmuar”

Flasin dy nga drejtuesit e rrjetit InStat Sports, që shpjegojnë si funksionon metodologjia dhe si po përhapet me shpejtësi në gjithë botën…

Teknologjia në ndihmë të sportit, kjo është gara e madhe që ka nisur prej shumë vitesh dhe po fitohet nga disa kompani që kanë ditur të kënaqin kërkesat e pafundme të tregut. Kompania InStat Sports, aktive në treg prej një dekade, është një ndër atyre që kanë pushtuar botën sportit dhe atë të futbollit në veçanti, duke bashkëpunuar me klube e kombëtare në gjithë planetin, duke përfshirë emra të mëdhenj të futbollit botëror si Barcelona, PSG, Man Utd e Bajern. Mateo Gjoni, drejtor për Shqipërinë, Kosovën e Maltën, si dhe drejtori i komunikimit Nikolaj Prudnikov dhe menaxheri për Brazilin, Denis Kunuev, kanë lëshuar këtë intervistë për “Sport Ekspres”, ku shpjegojnë gjithçka po ndodh aktualisht në sport dhe si përfitojnë skuadrat, trajnerët e skautët nga shërbimet e ofruara.

…

Ne jemi duke jetuar në një epokë të re në futbollin ndërkombëtar, ku analitika ka rol protagonist. Çfarë mendoni për këtë epokë të re?

Mateo Gjoni: Pa dyshim, roli dhe rëndësia e analistëve në çdo klub futbolli të madh apo të vogël është rritur gjatë 10-15 viteve të fundit. Ka disa arsye për këtë tendencë, një nga të cilat, sigurisht, është përparimi teknologjik dhe mjetet revolucionare të përdorura nga trajnerët, skautët dhe menaxherët e klubeve të futbollit. InStat është krenar që është pjesë e procesit të ndryshimit të futbollit. Unë jam i sigurt se në të ardhmen do të jemi në gjendje të ofrojmë shumë zgjidhje edhe më interesante që do ta bëjnë punën e profesionistëve të industrisë sportive edhe më të volitshme dhe më efikase.

Profesionistët e futbollit, mediat dhe tifozët po zbulojnë fuqinë e analizës së të dhënave, skautëve dhe shkencës se sportit. A besoni se është një mënyrë e pakthyeshme për t’u përballur me futbollin? Apo do të ketë ndonjëherë një hapësirë ??për improvizim?

Mateo Gjoni: Gjithmonë ka pasur një vend për improvizim në futboll, dhe kjo mund të jetë një nga arsyet që i bëjnë miliona njerëz në mbarë botën te bien ne dashuri me këtë lojë. Kjo vlen edhe për statistikat dhe analizat: ju mund të interpretoni informacion në shumë mënyra të ndryshme. Ajo që është e rëndësishme këtu është që ju të mbështeteni në të dhëna faktike (që janë statistikat), por bëni konkluzione bazuar në atë vetë – ndoshta, kjo është ajo ku aftësia e një trajneri, një analisti ose një skauti vjen në lojë.

Nikolaj Prudnikov: Kjo deklaratë gjithashtu i referohet pyetjes tuaj të parë. Rezultati përfundimtar i luftës midis ekipeve, si dhe kapaciteti i menaxhimit të klubit të futbollit, për të marrë vendime kyçe, varet shumë nga disponueshmëria e informacionit dhe aftësia e përdoruesit për ta interpretuar atë në mënyrë korrekte dhe për të marrë vendime të drejta bazuar në këtë informacion.

Denis Kunuev: Nuk ka rëndësi se ku e zbatoni këtë njohuri: kur zgjidhni një skuadër ose formacion për një lojë; Vendosni nëse do të blej një lojtar apo jo; Duke u përpjekur për të futur një lojtar të ri në ekipin e parë. Të gjitha këto aspekte janë thelbësore për çdo aktivitet të suksesshëm të klubit: kështu, rëndësia e disponueshmërisë së informacionit si dhe aftësia për të përdorur këtë informacion do të vazhdojnë të rriten.

InStat punon me klubet anembanë botës. Si i përmbushin nevojat tuaja të ndryshme shërbimet e çdo kulture futbolli?

Mateo Gjoni: Natyrisht, çdo treg ka veçoritë e veta, sepse mentaliteti i futbollit, për shembull, në Brazil ndryshon nga ai i Skandinavisë apo Rusisë, ku u themelua kompania jonë. Megjithatë, futbolli është një fushë e eksploruar mirë me parimet dhe ndërveprimet e veta themelore. Me fjalë të tjera, nuk ka rëndësi nëse loja luhet në Maracanã ose Old Trafford, gjithmonë do të ketë një katror drejtkëndor të një madhësie të caktuar me 22 njerëz që luajnë për 90 minuta. Përsëri, ky është një shembull i thjeshtë nga perspektiva e mbledhjes së të dhënave dhe kategorizimit.

Duke folur për ndërveprimin tonë me më shumë se 1300 klube në mbarë botën, gjithmonë i marrim parasysh karakteristikat kulturore të një rajoni ose një vendi. Respekti për partnerët tone dhe kuptimi i thellë i karakteristikave të tyre kulturore është një nga çelësat e suksesit. Nëse keni gjithashtu një produkt unik dhe cilësor si InStat, thjesht vendosni përpjekje dhe dashuri të mjaftueshme për punën tuaj dhe do të jeni shumë në kërkesë.



InStat ka një pako të mrekullueshme të produkteve të shkëlqyera. Çfarë mund të na tregoni për to?

Mateo Gjoni: Një nga shenjat dalluese të kompanisë sonë është disponueshmëria e një pakete të plotë shërbimi që mund të plotësojë të gjitha kërkesat analitike që mund të kenë menaxheri i klubit, stafi i stërvitjes, futbollistët dhe akademitë. Shërbimet tona mund të ndahen në mënyrë të kushtëzuar në disa pjesë: një platformë analize video dhe kërkim lojtarësh, raporte statistikore të të gjitha llojeve, raporte analitike dhe raporte mbi aktivitetin fizik të lojtarëve. Ju mund t’i ndani më tej në kategori sipas të cilëve ata synojnë: trajnerë, skautë, akademitë e të rinjve, kolegjet dhe prindërit e lojtarëve të rinj, gjyqtarët, mediat, ligat dhe federatat, si dhe kushdo tjetër që mund të jetë e interesuar të përdorë të dhëna. Paketa e plotë e shërbimeve gjithashtu lejon një klub futbolli të punojë me vetëm një kompani që mbulon një gamë të gjerë të detyrave, në vend që të punojë me ofruesit e shërbimeve të shumta. Ju duhet të pranoni se kjo mënyrë është shumë më efikase. Kjo do të thotë që ne mund të jemi më fleksibël sa i përket ofrimit të shërbimeve dhe përcaktimit të çmimeve për këto shërbime.

Përtej profesionistëve të futbollit, dhe duke treguar një interes të madh të analizës nga njerëzit normalë, a ka InStat një plan për të arritur këtë grup të synuar?

Mateo Gjoni: Mendoj se ky proces është i pashmangshëm dhe ne tashmë po përpunojmë një numër idesh që lidhen me tregun masiv. Por për momentin jemi fokusuar në punën me klubet e futbollit profesional dhe gjysmë-profesional, si dhe në zhvillimin e zgjidhjeve për sportet e tjera, si hokej, basketboll, futsallë dhe disa të tjerë. Gjatë 10 viteve të fundit që ekziston kompania, ne kemi grumbulluar një sasi të madhe të të dhënave, si dhe përvojë në zbatimin e një shumëllojshmërie projektesh. Ju mund të jeni absolutisht i sigurt se një ditë të dhënat tona unike patjetër do të gjejnë rrugën e saj për tregun masiv.

Është mirë ta dimë se numrat janë të ftohtë dhe pa kuptim pa një interpretim të mirë të tyre. Si punon InStat për tu sjellë atyre klientët leksionin më të mirë të të dhënave?

Mateo Gjoni: Para së gjithash, ka raporte analitike dhe artikuj të ndryshëm të përgatitur nga analistët tanë. Ka më shumë se pesëdhjetë në kompaninë tonë: këta janë njerëz me një kuptim shumë të thellë të futbollit dhe tendencave të tyre moderne, shumë prej tyre kanë leje për stërvitje dhe përvojë pune në klubet e futbollit. Puna e tyre është një art i vërtetë! Vetëm imagjinoni, çdo javë qindra klientë tanë marrin shënime tekst në lojën e tyre të mëparshme dhe analizën e 8 faqeve për kundërshtarin e tyre të ardhshëm. Stafi i stërvitjes mund të gjejë shumë informacione të dobishme dhe tashmë të analizuara në raporte: tendencat kryesore pozitive dhe negative në lojën e kundërshtarit, filozofia e përgjithshme e ekipit, loja e kundërshtarit gjatë pjesëve të caktuara, mënyra e ekipit kundërshtar të kalimit në mbrojtje dhe për shkelje dhe shumë informacione të tjera të dobishme.

Ne kemi një mirëkuptim të qartë se çdo klub ka një vizion të vetin se si duhet të organizohet loja dhe procesi i trajnimit, metodat e kundërveprimit të kundërshtarëve, pikëpamjet e veta mbi ndërtimin e skuadrave dhe shumë veçori të tjera që janë të paarritshme nga jashtë. Ne shohim detyrën tonë kryesore në sigurimin e klientëve tanë me mjete të avancuara dhe të lehta për t’u përdorur dhe të dhëna shumë të sakta në formën më informuese dhe më të lehtë për përdorim.



Kupa e ardhshme e Botës është në Rusi. Çfarë do të thotë për vendin dhe për InStat? A kanë InStat plane të posaçme për këtë ngjarje?

Mateo Gjoni: Sigurisht, por ne nuk mund të bëjmë një njoftim për momentin. Ne jemi krenar që ngjarja më e rëndësishme në futbollin botëror do të zhvillohet në Rusi dhe ne do të jemi të lumtur për t’u bërë pjesë e saj. Për sa i përket planeve tona për Kupën e Botës 2018, ato mund të zbatohen këtë vit në Kupën e Konfederatave.

Tregu i futbollit është i madh dhe i uritur për teknologji dhe shërbime të reja. Cila është pozita e Biznesit InStat në treg dhe si është marrëdhënia juaj me klubet dhe federatat?

Mateo Gjoni: Për sa i përket Europës, ne kemi një situatë shumë të favorshme. Ne punojmë me klube të tilla si Barcelona, PSG, Manchester United, Bayern Munchen e qindra, e qindra klube, akademi te tjera. Edhe tregu i Amerikës Latine është shumë i rëndësishëm për ne. Ne punojmë mjaft gjerësisht atje dhe jo më pak në mënyrë gjerësisht zhvillojmë marrëdhëniet tona me klubet, ligat dhe shoqatat e futbollit. Aktualisht, ne punojmë me ekipet kombëtare të Paraguajit, Ekuadorit, Venezuelës, Bolivisë dhe Kilit. Në Kili, ne gjithashtu kemi një marrëveshje të gjerë; Shërbimet tona janë në dispozicion për të gjitha klubet nga Primera División. Ne punojmë me disa klube në Brazil: Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo dhe Grêmio, me të cilët kemi një marrëdhënie veçanërisht të besueshme.

Ju lutemi, lini një mesazh të gjithë profesionistëve të futbollit dhe tifozëve që dëshirojnë t’i qasen shërbimeve dhe produkteve të InStat-it?

Mateo Gjoni: Para së gjithash, ne do të dëshironim të shprehim mirënjohjen tonë për të gjithë përdoruesit e shërbimeve tona për besimin tuaj dhe vlerësimin e punës sonë. Ne dëshirojmë që të gjithë ta duan punën e tyre, të vazhdojnë të mësojnë dhe të rriten profesionalisht dhe natyrisht të përdorin mundësitë dhe mjetet e ofruara nga InStat. Ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë për përmirësimin e produkteve ekzistuese dhe futjen e zgjidhjeve të reja që do të jenë të dobishme për profesionistët e futbollit në mbarë botën.