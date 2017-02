Zyrtare, Hyka shkon në kampionatin amerikan

Më në fund edhe San Hoze Ërthkuejs e bën zyrtare: Jahmir Hyka shkon në MLS dhe firmos kontratë disa-vjeçare.

Mesfushori i kombëtares e kishte gjetur me kohë marrëveshjen, por Lucerna kërkonte një dëmpshpërblim dhe tani San Hoze i ka paguar një shifër modeste, rreth 150.000 euro, pasi Hykës i mbeteshin pak muaj në kontratë.

Tani San Hoze bën një goditje të madhe, që krijon entuziazëm në ambient, pasi San Hoze ka vite që nuk shkon në play-off dhe Hyka është një emër me peshë.

We'll let the video do the talking… ?#WelcomeJahmir | #ForwardAsOne pic.twitter.com/t3IBzYCoDi

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) February 3, 2017