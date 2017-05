Zyrtare, Gatuzo kthehet te Milani

Xhenaro Gatuzo është zyrtarisht trajneri i ri i të rinjve të Milanit, ose si quhet në Itali, skuadra Primavera. Në këtë mënyrë, “Ringhio” kthehet në shtëpi pas largimit në vitin 2012, por tani e tutje në rolin e trajnerit. Pas eksperiencave te Sioni, Palermo, OFI i Kretës dhe Piza, ish-mesfushori i famshëm ka pranuar ofertën e klubit kuqezi, ndërsa është prezantuar sot nga drejtuesit Marko Fasone e Masimiliano Mirabeli.

Fasone deklaroi: “Jemi krenarë që Gatuzo rikthehet në shtëpi. Filipo Gali do të jetë përgjegjësi i sektorit të të rinjve dhe Gatuzo do të ketë një rol të rëndësishëm për të rritur të rinjtë e Milanit. Përveç kësaj, Xhenaro do të na ndihmojë për gjithçka tjetër që ka lidhje me Milanin, jo thjesht me të rinjtë”.

Gatuzo: “Jam krenar që kthehet, kam kaluar 13 vite të shkëlqyer te Milani dhe merita e kthimit u shkon Fasones e Mirabelit, të cilët më kanë mbuluar rreptësisht. Detyra ime do të jetë të punoj për rritjen e të rinjve kuqezinj dhe mendoj se kam krijuar ekperiencë sidomos te Piza. Do të kërkoj prej tyre të tregohen profesionistë, jo të tallen e të shesin mend, sepse të bëhesh pjesë e Milanit në rini nuk do të thotë që je bërë një futbollist i madh. Vitet e fundit jam përqendruar shumë te faza mbrojtëse, ndërsa tani duhet të përmirësohem në aspektin ofensiv.

“A është hap pas? Jo, Milani më kërkoi me çdo kusht dhe refuzova oferta të tjera. Këto dy vite do të më shërbejnë për t’u kompletuar”.

“Donaruma? Është një lojtar shumë i rëndësishëm. Këshilla e vetme që mund t’i jap është që do të ishte shumë stimuluese të qenit flamur i Milanit për 20 vjet. Kur vjen prokuratori me një kontratë të rëndësishme natyrisht që mendohesh mirë, por Xhixhio ka një familje të rëndësishme nga pas dhe pastaj kanë rëndësi edhe shumë gjëra të tjera. Shpresoj që Donaruma të qëndrojë. Kam pasur edhe unë oferta joshëse kur isha futbollist, por kam zgjedhur gjithnjë me zemër”.