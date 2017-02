Zvicra ndërhyn për Albian Ajetin, De Biazi të lëvizë

Tetë gola sezonalë me St Galenin dhe gjithmonë e më shumë në sytë e helvetëve. FSHF dhe trajneri kuqezi janë të paralajmëruar. Arma më e fortë kuqezi mund të jetë familja dhe i vëllai i madh

Anton Cicani

I pandalshëm… Albian Ajeti po mahnit në kampionatin zviceran dhe St Galeni s’do të rreshtë së falënderuari Augsburgun që e huazoi… Në barazimin 2-2 në transfertë ndaj Jang Bojsit, pikërisht djaloshi shqiptari bëri diferencën, teksa kanë shkuar në 8 golat sezonalë.

Kohë më parë, në një intervistë për “Bild”, pasi kishte firmosur me Augsburgun, futbollisti do të rrëfente: “Kam dy javë për të zgjedhur mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Do të doja të kisha më shumë kohë, por ja që nuk mundem!”.

E megjithatë, zgjedhja ende s’ka ardhur. Produkti i Bazelit, që u transferua tek Augsburgu në Bundesligë gjermane për 1 mln euro, duke firmosur deri në vitin 2020, ka lënë pezull ende punën e përfaqësimit të njërës kombëtare. Kjo vjen sepse ai ka dy nënshtetësi. Drejtuesit e federatës zvicerane kanë kontaktuar me të dhe kanë bërë “presione” për ta bindur të zgjedhë për helvetët, por nën rrogoz, familja e tij është duke shtyrë për Shqipërinë. Sidomos i vëllai, Arlindi, prej një viti, po përpiqet në çdo formë ta bëjë të zgjedhë kuqezinjtë, për të mos mbetur një shembull si Xhaka, Behrami, Shaqiri dhe shumë të tjerë…

E megjithatë, ekziston frika që fjalët e Redi Jupit (ish-trajneri i Shpresave, i cili kohë më parë preku këtë temë duke u shprehur se “zgjedhin Shqipërinë pasi Zvicra nuk i do”) të bëhen realitet.

Këtë e ka në dorë ta ndalojë, trajneri De Biazi, që në Zvicër ka qenë, por nuk dihet nëse ka takuar futbollistin ose jo… Në fakt, deri më tani, Albiani ka luajtur me të gjitha moshat e Zvicrës, teksa ka mbërritur në zgjedhjen finale.