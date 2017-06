Zvicra me avion “mini”, Petkoviç nxjerr leksion nga Shqipëria!

Zvicra do të duhet të udhëtojë drejt Ishujve Faroe për t’u përballur me kombëtaren e vogël por Vladimir Petkoviç, trajneri i helvetëve, e ka më shumë frikë këtë ndeshje se sa një tjetër, teksa në lidhje me avionin që do të jetë shumë i vogël dhe vetëm 112 vende, ka bërë humor: “Eshtë jo shumë i vogël për të mos marrë karburant dhe jo shumë i vogël për të mbajtur 3 pikët. Përtej shakave, nuk ka asgjë për t’u shqetësuar këtu.

Sakaq, më shqetësojnë Ishujt Faroer, sepse thuhet se janë ekip i dobët dhe i vogël, por të mos harrojmë që vetëm disa ditë më parë, Shqipëria u mund nga Luksemburgu dhe të gjithë e dimë se Shqipëria është një kundërshtar cilësor dhe që në Europian na vuri në vështirësi”.