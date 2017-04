“Zonja” do rekordin e Milanit të Kapelos

Nga një ‘autsajder’ luksi, në favorite, së bashku me Realin e Madridit. Një ecuri në rritje ajo e Juventusit në Champions League, që tashmë është ndërgjegjësuar për mjetet që ka në dispozicion, sidomos pas përballjes së dyfishtë me Barcelonën, në të cilat arriti të bllokonte sulmin e tmerrshëm të skuadrës blaugrana, të drejtuar nga Leo Mesi. Kjo arritje, së bashku me fluturimin e pandalshëm drejt titullit të gjashtë radhazi në Itali, kanë bindur në mënyrë vendimtare të gjithë Evropën mbi mundësinë që të shohin skuadrën e Alegrit të ngrerë trofeun e Champions League-s në finalen e 3 qershorit, në Kardif. Pika e forcës së bardhezinjve, siç thonë të gjithë, është ai soliditet që personifikohet nga Bufoni dhe nga “BBC”-ja, e përbërë nga Barzalji, Bonuçi dhe Kielini, çka i ka lejuar Juves luksin që të pësojë vetëm 2 gola në 10 ndeshje të zhvilluara deri tani në kompeticionin më të rëndësishëm të kontinentit për klube (mesatare prej 0,20 gola të pësuara në ndeshje). Një e dhënë impresionuese që, nëse do të mbahet edhe ndaj Monakos në dy gjysmëfinalet dhe në aktin përmbyllës në tokën uellsiane, do ta çonte Juventusin që të barazonte rekordin e Milanit të Fabio Kapelos që në edicionin 1992-93 fitoi Champions League-n me vetëm dy gola të pësuar.

“TOP 5” – Sigurisht që Juventusi nuk do të jetë i vetmi, pasi edhe shumë skuadra të tjera që kanë arritur suksesin në kompeticionin maksimal të kontinentit për klube, kanë arritur të fitojnë falë një mbrojtjeje të hekurt, që është përkthyer me shumë pak gola të pësuara. Ja edhe lista e “top 5” skuadrave që kanë arritur suksesin evropian me më pak gola të pësuara. 1- Milan 1993/94 (trajner Fabio Kapelo, 2 gola të pësuara, mesatare 0,17 për ndeshje). 2 – Ajaks 1994/95 (trajner Luis Van Gal, , 4 gola të pësuar, mesatare 0,36 për ndeshje). 3 – Marseja 1992/93 (trajner Rajmond Gotal, 4 gola të pësuar, mesatare 0,36 për ndeshje). 4- Barcelona 2005/06 (trajner Frenk Rajkard, 5 gola të pësuar, mesatare 0,38 për ndeshje) 5- Real Madrid 1997/98 (trajner Jup Hajnkes, 5 gola të pësuar, mesatare, 0,38 për ndeshje).