Zidan: E kam frikë Atletikon!

Zinedin Zidan nuk është i frikësuar përpara ndeshjes së parë gjysmëfinale me Atletikon e Madridit dhe e tregon këtë në konferencën për shtyp që ka mbajtur dje. “Los Blancos”, në fakt, do të luajnë sonte në mbrëmje gjysmëfinalen e parë, kundër rivalëve të përjetshëm, “kushërinjve” të Atletikos. “Duhet të mendojmë vetëm për ndeshjen e nesërme jo për atë të kthimit. Publiku i “Bernabeu”-t është gjithmonë një plus për ne. Por nuk jemi favoritë, është një ndeshje 50 me 50, siç është gjithmonë një përballje me eliminim direkt. Është një gjysmëfinale Championsi, e shkuara nuk vlen asgjë, për ne dhe për ta. E shkuara i përket së shkuarës”.

SKUADRA – “Kejlor Navas ndihet mirë, është i përqëndruar te ajo që duhet të bëjë. Varan ka rikuperuar, ndërsa Pepe, ende jo. Hamesin e shoh mirë, ndeshjet e tij të fundit kanë qenë pozitive. Numrat e Ronaldos janë impresionues. Kam patur fatin të luaj me Ronaldo brazilianin, edhe ai ishte një lojtar i jashtëzakonshëm. Kam pak zili, jam xheloz, sepse unë nuk shënoja dot aq shumë. Jepja asiste, por nuk kisha nuhatjen e golit që kanë ata”.

GOLAT E PËSUAR – “Nuk mund të themi se na shënojnë me lehtësi edhe pse nuk arrijmë të mbajmë dot portën e paprekur si vitin e shkuar. Duhet të evitojmë që gjërat që komplikohen, duke pësuar gol. Por kjo është pjesë e futbollit. Atletiko ka armët e saj për të na bërë keq. E rëndësishme për ne është të shënojmë një gol më shumë se kundërshtari. Sigurisht që nesër do të ishte e rëndësishme edhe mos pësonim”.