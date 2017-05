Zhorzh Ueah befason: Kam qenë gjithnjë juventin

Një ndër legjendat e Milanit, sulmuesi liberian Zhorzh Ueah, ka folur për të përditshmen franceze L’Equipe dhe ka zbuluar diçka që me siguri ka zemëruar tifozët e Milanit.

“Juventusi është skuadra ime e zemrës, që kur isha fëmijë”, tregon ish-sulmuesi i famshëm, i cili shpjegon edhe arsyen.

“Që i vogël, kur isha në Liberi, luaja me fanellën e Juves. Ishte Mishel Platini ai që më bëri të dashurohesha pas kësaj skuadre. Nuk e imagjinoja kurrë se do të vinte një ditë që do ta takoja nga afër idhullin tim”.

“E kam Juventusin në gjak, por nuk e pata kurrë mundësinë të luaja për bardhezinjtë. Nga Monako, shkova te PSG, sepse e dija që do të bëhej një klub i madh, edhe pse shumë njerëz më pyesnin pse zgjodha atë skuadër të vogël. Megjithatë, po të kisha pasur ofertë nga Juventusi, do kisha shkuar me vrap”.