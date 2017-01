Arsenali e ka nisur viti 2017 me një fitorë bindëse 2-0 në derbin ndaj Kristal Palas.

Një fitore rutinë, pa ndonjë emocion të veçantë, me Palas që nuk kishte forcë të shqetësonte “Topçinjtë”.

Megjithatë, ndeshja do të mbahet mend për golin madhështor të Olivier Zhirusë, shënues me një goditje spektakolare me thembër, ndoshta goli i vitit në Angli.

Tre pikë të çmuara për Arsenalin, që kthehet i treti dhe shpreson te ndonjë gabim i Çelsit, për të rihapur garën për titull.