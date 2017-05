Zhardim: Dua ndeshjen perfekte, zgjidhet në Torino

“Juventusi është një skuadër e madhe, me forcë dhe eksperiencë. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. Duhet të bëjmë ndeshjen perfekte, si në planin sulmues, ashtu edhe atë mbrojtës”. Trajneri i Monakos, Leonardo Zhardim, kërkon ndeshjen perfekte nga skuadra e tij, duke e ditur se duhet fitore, por edhe evitimi i pësimit të golit.

“Është e rëndësishme të fitojmë. Nëse do të pësojmë gol, mund të shënojmë në Torino, ku do të vendoset kualifikimi. Do të jemi 100% fizikisht dhe mendërisht. Jemi shumë më të forta se para dy vitesh”.

Trajneri portugez kërkon të hyjë në histori: “Gjysmëfinalja për ne përfaqëson shumë gjëra, është puna e lojtarëve prej 10 muajsh. Kemi nisur gjithçka në korrik, kemi luajtur 16 ndeshje në Champions, për ne ka rëndësi të madhe. A jam optimist? Unë jam gjithmonë, nëse nuk është optimist trajneri, atëherë gjërat nuk funksionojnë. U këshilloj lojtarëve të shfrytëzojnë momentin, të jenë gjithnjë të vëmendshëm për organizimin dhe të luftojnë deri në fushë”.

“Juventusi nuk pësoi gol ndaj Barcelonës? Çdo ndeshje ka historinë e vet, nuk i mendojmë fare ato ndeshje, ashtu si Juve nuk mendon fare që ne i shënuam 6 gola Dortmundit. Çdo gjë nis nga e para”.