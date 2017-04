Zgjidhet çështja, s’ka rrezik falimentimi te Vllaznia

Gaspër Marku

Ajo çfarë paralajmëroi javën e kaluar në konferencën për shtyp anëtari i bordit mbikëqyrës, Mark Laloshi, në lidhje me lehtësimin e borxheve të klubit kuqeblu me anë të regjistrimit në QKR të logos së Vllaznisë, është bërë realitet. Lajmin në fjalë e përcjell ekskluzivisht për “Sport Ekspres” anëtari i bordit mbikëqyrës të Vllaznisë, Beniamin Nako, i cili shprehet: “Në një mbledhje, që ne pjesëtarët e bordit mbikëqyrës zhvilluam në mjediset e stadiumit “Loro Boriçi”, u miratua regjistrimi pranë QKR-së i logos së klubit “Vllaznia”. Vendim ky, që do t’i paraqitet asamblesë për miratim në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak”. Nako sqaron më tej se kjo mbledhje do të zhvillohet të enjten, në orën 10:00. Më pas, ish-gjimnasti i Vllaznisë dhe aktualisht edhe shef katedre i edukimit fizik në universitetin “Luigj Gurakuqi”, jep shpjegimet e duhura me shifra konkrete. “Siç e ka shpjeguar edhe kolegu tjetër i bordit, Mark Laloshi, regjistrimi i logos me një vlerë prej 63 milionë lekësh të reja e ul ndjeshëm borxhin. Përveç kësaj, një këst prej 23 milionë lekësh të vjetra është paguar përpara dy muajsh, çka do të thotë se është mbi 90 milionë lekë të reja borxhi, që i detyrohemi degës së tatim-taksave. 63 milionë do t’i shtohet vlerës së kapitalit themeltar, që është 30% e vlerës së kapitaleve të klubit”, – deklaron Nako.

ZHURMA MEDIATIKE – Duke iu referuar situatës konfuze, që përfshiu kampin kuqeblu, me daljen e lajmit për rrezikimin e falimentimit, Nako thotë: “Lajmet mund të them se janë të nxitura edhe nga faktorë të tretë. Do t’i kisha bërë thirrje shoqatës, që është marrë me ngritjen e këtij problemi, që atë veprim që ka bërë, ta bëjë me bashkitë e tjera, me klubet e tjera, me presidentë të tjerë dhe të shohin çfarë borxhesh janë të fshehura dhe ku paguhen lekët nëpër makinat e presidentëve apo rrugicave të qyteteve të ndryshme, ku japin pagat një herë në 6 muaj”, – thekson anëtari i bordit mbikëqyrës, që në vijim e quan absurde mundësinë e falimentimit të Vllaznisë: “Vllaznia në fushën e lojës po ecën mjaft, edhe problemet financiare po zgjidhen dhe gjithçka duket se po shkon drejt normalitetit. Por mendoj se shkaku i daljes së problemeve mund të jetë fakti që ekipi po ecën mjaft mirë në kampionat. Vllaznia është një klub, që e menaxhon bashkia shumë mirë dhe i intereson dikujt të krijojë këto turbullira. Nëse do t’u bëhet një analizë të gjitha klubeve të futbollit në Shqipëri, duke filluar nga ato me emër, që mund të vijnë pas Vllaznisë, janë me bilance negative. Kjo nuk ndodh vetëm në kampionatin shqiptar. Përjashtim bën vetëm kampionati gjerman, pasi ligji gjerman është shumë i rreptë dhe nuk i lejon ekipet të zhvillojnë aktivitetin me borxhe financiare. Reali, Mançesteri dhe Milani kanë borxhe të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë të vijojmë me borxhe, por garantojmë se do të vijojmë të ulim borxhet dhe besoj se shumë shpejt, në harkun e një viti, vlera të shkojë në zero”, – përfundon Nako.