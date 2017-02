Zërat e merkatos dhe lodhja, Hysaj në moment tranzicioni

Efekti “boomerang”. Arma e të rinjve kthehet shpesh mbrapa, me pasoja ndonjëherë tronditëse. Një medalje me dy anë që ndonjëherë kundërveprojnë, duke nxjerrë në pah “pro” dhe “kundër” të lidhur me lojtarët “nën moshë”, pra ende pa përvojën e duhur. Ka shumë Napoli,mes titullarëve dhe rezervave, në një linjë të “gjelbër” të udhëhequr nga Sarri, mjeshtër për të gatuar të rinjtë dhe për t’i dhënë skenën që meritojnë. Strategjia që deri tani është duke paguar më së miri sa i përket rezultateve (vendi i tretë në renditje dhe vetëm tre humbje në kampionat, më mirë se Juve dhe Roma). Por, paguan vetëm në aspektin ekonomik: klauzola të vlefshme vetëm jashtë, për të shmangur një Higuain “bis” dhe një aromë e plusvlerave që mund të mbushin arkat e klubit, nga këtu në vitet e ardhshme, sa i përket merkatos së ndjekur dhe “orkestruar” nga Aurelio de Laurentis, me të cilin është shumë vështirë të negociosh. Këtu mbarojnë aspektet e shumta pozitive, duke përfshirë edhe aftësitë taktike dhe organizative të trajnerit, drejtues i duhur.

Dhe nuk është pak, duke konsideruar rezultatet dhe paraqitjet që e bëjnë Napolin realitetin më të bukur të futbollit Italian, të paktën nën profilin e sasisë dhe lojës së shprehur.

Nuk është e gjitha, sigurisht. Sarrit i ndriçojnë sytë kur sheh datëlindjet e futbollistëve, në sajë të fitoreve dhe paraqitjeve të rëndësishme dhe mërzitet kur djemtë shfaqin kufij të dukshëm endemikë, pashmangshmërisht të lidhura me moshën. Përpara ndeshjes ndaj Palermos kishte folur për një provë pjekurie dhe pas të dielës në mbrëmje ka ardhur edhe ngelja në klasë. Këtë herë, resursi u shndërruar në limit. Ndodhi dhe do të ndodhë ende sepse është kjo natyra e një ekipi “adoleshent”, i aftë që të befasojë, në të mirë e në të keq.

Duhet kohë, ashtu si prej kohësh predikon trajneri, për të mbledhur frytet e një pune të nisur prej gati dy vjetësh. Dhe është e drejtë dhe e ligjshme t’i japësh kohë datëlindjes 1994, 1995 dhe 1997 të shprehet sipas potencialit dhe pa presion. Ka nga ata që, gjatë procesit të ndërmarrë, sa i përket rritjes, janë shfaqur “më të pjekur” ndërsa të tjerë, pas një sezoni me këmbën te gazi, tashmë kanë frenuar…

Rasti në fjalë është ai i Elseid Hysajt, mbrojtësit shkodran, që është në sezonin e tij të dytë me Napolin. Pesë milionë euro për ta rrëmbyer nga Empoli. Çmim i falur dhe rendiment i lartë: një histori që, shpesh përsëritet, sidomos nën Vezuv.

Eshtë përralla më e bukur për De Laurentis dhe, në fund të fundit, edhe Sarrin, i galvanizuar nga mundësia për të mbërritur te rezultati nëpërmjet potencialitetit të shprehur nga loja e të rinjve. Një vit për Oskar, të mbyllur me qershinë mbi tortë një Europian në nivele të mëdha. Këtu u ndal parabola e mbrojtësit të djathtë, i cili që nga ai moment ka rënë dukshëm, për një sërë arsyesh, por të ngjashme mes tyre:

Merkato – Përpara vitrinës në Euro 2016, Elseid Hysaj ka qenë në qendër të një sërë zërash, të ndezura edhe nga deklaratat e shpeshta të Mario Xhufredit, agjenti i lojtarit shqiptar. Interesimi i mundshëm i shumë skuadrave të mëdha evropiane, të cilat u pasuan nga rinovimi i rëndësishëm i kontratës i kërkuar dhe i arritur nga agjenti i lojtarit, mund të kenë hutuar shkodranin, ndoshta i joshur nga mundësia për t’u transferuar në një skuadër më të madhe. Një histori e parakohshme, më e dëmshme se sa e dobishme.

Normalizimi – Hysaj do të mbuhsë 23 vjeç më 2 shkurt dhe përfshihet ende në kategorinë e të rinjve. Ndaj, duhet pritur dhe falur, pa bërë asnjë krahasim me të shkuarën, thjesht perfekte. Rënia është një sinonim i një normalizimi të paraqitjeve që ende vonon të vijë.

Lodhja – Elsi Hysaj është i treti në renditjen e futbollistëve më të aktivizuar të Mauricio Sarrit. Mes kampionatit, Champions dhe Kupës së Italisë, ka mbërritur në kuotën e 2245 minuta. Kanë luatur më shumë vetëm Reina (2610’) dhe Kajehon (2524’).

Domosdoshmëri – Verën e shkuar, Napoli ka provuar që ta mbyllë blerjen e një mbrojtësi krahu, i aftë që të luajë në të dy krahët. Mjafton të mendohet për Santon, i blerë dhe më pas i çuar mbrapsht pas vizitave mjekësore që nuk kaluan me sukses, ose Donatin, që është trajtuar gjatë dhe më pas është braktisur. Pra, klubi kishte shtruar këtë problem por më pas, përfshirë edhe vështirësitë e hasura në seli të merkatos, ka preferuar që të konfirmojë “status quo”, duke i lënë administrimin e krahut të djathtë Hysajt dhe Maxhios. Tenori i vjetër, megjithatë, e ka braktisur skenën; është thuajse 35 vjeç dhe (pa ekzagjeruar) nuk i pëlqen Sarrit, që e aktivizon me pikatore, pavarësisht vështirësive të treguara nga Hysaj, i detyruar që të luajë gjithmonë dhe sidoqoftë.

Pra, vetëm Elseid, në të mirë dhe në të keq. E ardhmja do të jetë e tij, nëse do të dijë të kalojë momentet e vështira. Një impenjim që shënon kufirin mes të qenurit premtues dhe i konfirmuar.

Anton Cicani