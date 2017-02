Zeqiri-Flamurtari, vjen ndarja zyrtare

Lajm i bujshëm nga Vlora: Hair Zeqiri nuk është më një futbollist i Flamurtarit. Pas disa ditësh heshtjeje totale, për të refkletuar pas debatit të ashpër me administratorin Sinan Idrizi, tashmë ka ardhur divorci: mesfushori ka prishur kontratën me klubin kuqezi, me marrëveshje konsensuale. Palët kanë nënshkruar marrëveshjen, pa asnjë detyrim, dhe tashmë Zeqiri mbetet pa punë. Titullar në 16 ndeshje këtë kampionat, Zeqiri ishte një pikë kyçe në formacionin vlonjat, por pas humbjes ndaj Besëlidhjes u përfshi në një debat të ashpër me Idrizin.

Në mbledhjen e zhvilluar një ditë pas humbjes, Zeqiri foli si kapiten, por humbjen e justifikoi duke përmendur edhe faktin se klubi po bisedon vetëm me pak lojtarë për rinovim me rritje rroge, ndërsa Zeqiri e disa të tjerë ende nuk janë kontaktuar. Kjo ka bërë që Idrizi ka përjashtonte nga skuadra, duke e urdhëruar të stërvitej me të rinjtë, por Zeqiri refuzoi ta bëjë diçka të tillë, ndaj tashmë gjithçka ka marrë fund. Deri në fund të sezonit Zeqiri mbetet pa punë, pasi nuk lejohet të firmosë askund, në rast se nuk gjen ndonjë klub në kampionate që nuk kanë nisur ende dhe e kanë të hapur merkaton.