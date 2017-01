Zeka te Lila, “bomba” e radhës nga Skënderbeu

Talenti i Skënderbeut ka hedhur një hap gjigant në karrierën e vet të re, sepse shkon në Francë, ku shpreson të vazhdojë procesin e rritjes Për të zbuluar talente duhet sy, që bota e ka, por në Shqipëri shpesh mungon. Megjithatë, duket se përjashtim bën Skënderbeu, që jo vetëm po zbulon talente, por mbi të gjitha po i shet ata, duke i shpërndarë nëpër Europë.

“Bomba” e radhës nga klubi korçar quhet Agim Zeka, sepse mesfushori i talentuar është tashmë i Lilës. Në fakt, lajmi ishte në ajër prej javësh, por përveç bisedimeve, nuk kishte asgjë konkrete dhe shpesh transferime të tilla janë mjaft të vështira për t’u realizuar. Megjithatë, klubi francez duket se i është frikësuar humbjes së lojtarit dhe ka parë diçka të veçantë te Zeka, i cili me Skënderbeun nuk ka luajtur shumë, edhe për shkak të konkurrencës së madhe në mesfushë, por me Shqipërinë U19 ka dhuruar spektakël në tetor. Talenti nga Kosova, pjesë e Shqipërisë U17 fillimisht dhe Shqipërisë U19 vitin e shkuar, shënoi 3 gola në 3 ndeshjet kualifikuese luajtur në tetor, por goli i shënuar ndaj Gjermanisë ishte një perlë e vërtetë, reklama më e mirë për të. Edhe në ndeshjet që ka luajtur në Superiore mesfushori anësor ka bërë gjëra shumë të mira dhe në Korçë janë bindur që kanë në dorë “xhevahirin” e radhës.

Fati i Zekës është që menaxhohet edhe nga një personazh si Shkumbin Qormemeti, i cili tashmë nuk ka nevojë më për prezantim, sepse është i vetmi që po arrin të çojë lojtarë nga kampionati shqiptar në disa kampionate të dorës së parë në Europë. Lila ka shfaqur interesim dhe bisedimet kanë ecur me shpejtësi, ndërsa mbyllja e bisedimeve duket se konfirmohet edhe nga urimet që i kanë shkuar në faqen e vet në Facebook futbollistit. Ndërkaq, nga Skënderbeu nuk konfirmojnë ende dhe qëndrojnë në heshtje, por tashmë gjithçka duket e kryer. Zeka do të shkojë fillimisht te Lila B, që militon në divizionin e katërt, por natyrisht do të jetë në vëzhgim të vazhdueshëm të klubit deri në verë, për të vendosur më pas nëse do të transferohet menjëherë në ekipin e parë.