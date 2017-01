Zbulimi Mezani: Kam skuadër super, nëse vjen edhe ndonjë përforcim…

Është një ndër trajnerët më të rinj në Superiore dhe konsiderohet si “trajneri i emergjencës”, sepse merr drejtimin e Flamurtarit sa herë ka “furtuna” dhe ato nuk kanë qenë të pakta këto vitet e fundit. Megjithatë, Gentian Mezani duket si një trajner me 30 vjet eksperiencë mbi shpinë, sepse gjithnjë sjell qetësi në skuadër, qetëson edhe ambientin dhe si me magji merr rezultate të mira. Muajt e fundit kanë qenë nga ato që vlejnë të shënohen në CV: trajneri kuqezi ka fituar gjysmën e ndeshjeve që ka drejtuar dhe Flamurtari merr frymë më i qetë, edhe pse natyrisht renditja është ende shqetësuese, pasojë e 6 pikëve të hequra në renditje nga Komisioni i Disiplinës në FSHF, për problemin e pagave. Mezani flet për Sport Ekspres në prag të ndërrimit të viteve dhe bën një bilanc të punës së tij, ashtu si dhe flet për të ardhmen e tij dhe të Flamurtarit…

Jeni trajneri më i mirë i epokës Idrizi, si ka mundësi, krahasuar me emra që erdhën me bujë si Levi e deri te Magani?

Faleminderit për vlerësimin, por unë dua të qëndroj me këmbë në tokë. Vlerësimet padyshim që janë shumë të rëndësishme, por mbi të gjitha e rëndësishme mbetet që çdo ditë të japësh maksimumin në stërvitje. Ky vlerësim nuk shkon vetëm për mua, por për gjithë skuadrën, klubin dhe tifozët, sepse në çdo moment jemi bashkë për fanellën e Flamurtarit. Futbolli mbetet pasioni im i përditshëm dhe unë dua t’i falënderoj të gjithë ata të cilët më kanë vlerësuar për punën time.

Sa e vështirë ka qenë të motivohet një skuadër pa rroga, përtej profesionalizmit të tyre?

Ne si staf dhe lojtarë nuk e kemi pasur për asnjë çast në mendje çështjen e rrogave. Ekipi dhe ne si staf jemi në çdo moment duke menduar vetëm fushën e lojës, ashtu si edhe ka ndodhur gjithmonë, para çdo ndeshjeje. Kam një grup lojtarësh profesionistë, lojtarë që japin gjithmonë më të mirën dhe gjithkush prej nesh e dinte fort mirë se bëhej fjalë për një situatë kalimtare, por në asnjë moment nuk e kemi çuar ndër mend çështjen e pagave, kemi menduar vetëm fushën, duke menduar thjesht si profesionistë për të bërë detyrën tonë dhe lojtarët këtë e kanë zbatuar maksimalisht.

Idrizi të ka konfirmuar. Ke kërkuar ndonjë përforcim, pasi u pa edhe në ndeshjet e fundit, stoli ishte me të rinjtë?

Po, është e vërtetë që më ka konfirmuar, por duhet të kuptojmë se gjithmonë një trajner varet nga rezultatet. Unë e falënderoj presidentin për mbështetjen dhe konfirmimin. Sa i përket afrimeve, po sigurisht që nevojë kemi për ndonjë përforcim, por nuk duhet te nxitohemi. Jemi duke studiuar të gjitha alternativat dhe gjithçka do ta bëjmë me kujdesin më të madh dhe maksimal për të arritur të sjellim tek Flamurtari ata lojtarë që na duhen dhe vlejnë për skuadrën aty ku kemi nevojë. Jam plotësisht i bindur se do të bëjmë më të mirën në merkaton e dimrit.

Cili është reparti që ka më shumë nevojë për ndërhyrje?

Normalisht gjatë kësaj periudhe kemi pasur ditët tona të mira dhe ato jo. Mendoj se reparti i mbrojtjes është ndoshta ai që ka nevojë për përforcime. Kemi pasur gjatë periudhës së parë të sezonit lojtarë me dëmtime, lojtarë që na kanë munguar për shkak kartonësh, pra shumë mungesa, por edhe në ndeshje të veçanta janë shfaqur mangësi,ndaj mendoj se reparti i mbrojtjes,duke parë edhe krahët, kanë nevojë për përforcime.

Cilin lojtar, nëse ka një emër, do të doje ta kishe në ekip, nga Superiorja?

Lojtarët që i doja i kam aktualisht në gjirin e skuadrës së Flamurtarit. Natyrisht, në Superligë ka lojtarë me shumë emër dhe lojtarë shumë të mirë, por unë mendoj se Flamurtari ka në gjirin e vet lojtarët që unë me të vërtetë do të dëshiroja të kisha në skuadër. Lojtarë profesionistë të vërtetë, të cilët unë gjej rastin t’i falënderoj për atë çfarë kanë dhënë në fushën e lojës, duke shfaqur gjithmonë maksimumin.

Zhgënjimi më i madh i pjesës së parë të sezonit, për aq sa drejtove?

Zhgënjimi më i madh me Korabin,nuk mendonim aspak humbjen dhe aspak atë lojë, pasi vinim nga ndeshje të mira dhe rezultate të mira. Pikërisht ajo ndeshje e mendonim të ishte qershia mbi tortë, por kemi humbur në rezultat dhe kemi zhgënjyer në lojën tonë. Pa i hequr asnjë meritë kundërshtarit, mendoj se zhgënjimi im më i madh për këtë pjesë të sezonit mbetet pikërisht humbja e fundit me Korabin ,edhe për faktin se dëshiroja t’i bënim një mbyllje sa më pozitive këtij viti.

Pikët e hequra, besoni realisht se ka ndonjë shans kthimi?

S’di çfarë të them, shpresoj të rikthehen, pasi janë pikë të fituara me djersë në fushën e lojës dhe lojtarët i meritojnë ato pikë të fituara në fushën e blertë dhe aspak të falura. Mendoj se klubi është duke bërë punën e vet,megjithatë tashmë jemi në pritje për të parë se çfarë do të ndodhë. Unë mendoj se i meritojmë plotësisht ato pikë. I ka fituar skuadra dhe i meriton t’i ketë sërish.

Renditja aktuale ju shqetëson, duke parë distancën me fundin?

Absolutisht nuk e shikoj tabelën nga fundi, pasi me lojtarët dhe grupin që ka në dispozicion Flamurtari duhet të mendojmë të shkojmë sa më lart dhe ky është qëllimi ynë. Nuk e mendoj aspak fundin, pasi edhe duke nisur nga janari dhe duke përforcuar grupin,skuadra do të shkojë drejt ngjitjes dhe jo të shohim pas nesh.

Trajner emergjence, mjaft i ri, por tifozët në Vlorë ju respektojnë shumë. Para pak ditësh qarkulloi emri i një trajneri tjetër dhe ne rrjetet sociale mbështetja ndaj jush ishte maksimale. Kaq shumë i keni bërë për vete tifozët?

Futbolli është pasioni im dhe këtë fazë kam marrë shumë kënaqësi. Trajner emergjence, e pranoj këtë emër, sepse nëse nuk do të isha një trajner emergjence, sot nuk do të isha trajner i Flamurtarit. Prandaj them me kënaqësi që ky epitet më ka ndihmuar, apo jo? Sa i përket vlerësimit, dua t’i falënderoj gjithmonë tifozët për mbështetjen dhe vlerësimin ndaj stafit dhe ekipit. Një mbështetje që na i kanë dhënë jo vetëm në ndeshje, por edhe gjatë gjithë sezonit në stërvitje, por edhe në rrugë. Ndaj falënderimi është pak për këta të fundit.

Cfarë prisni nga viti 2017?

Mbi të gjitha rezultate pozitive, por edhe shumë punë. Duhet të kuptojmë se me shumë punë arrihen edhe rezultatet. Unë besoj se ky grup ka ende për të dhuruar më shumë kënaqësi se kaq, ndaj presim që të ngjitemi sa më lart në kampionat ,duke marrë rezultate pozitive.

Ndoshta kupat e Europës?

E dija që do të ma bënit këtë pyetje. T’i marrim ndeshjet kur të nisë kampionati, radhë pas radhe dhe të shohim hap pas hapi. Natyrisht, një objektiv të tillë të gjithë e duam,por të shohim hap pas hapi dhe duke parë mbështetjen e klubit, presidentit dhe padyshim tifozëve, mundësitë janë të shkojmë sa më lart.

Elton Nika