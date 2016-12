Xhurxhiç nuk e do Superioren, Partizani në hall

Natyra e njeriut është e çuditshme, pasi shpesh herë të panjohurat dhe të vështirat janë ato që të tërheqin më shumë. Partizani ka mbyllur Bonifacen dhe tashmë po synon me të gjitha forcat që të bindë edhe futbollistin Nikola Xhurxhiç. Burime pranë “Sport Ekspres” bëjnë me dije se drejtuesit e të kuqve kanë zbarkuar në Beograd për të bindur futbollistin dhe kanë pasur edhe bisedime me të. Personat që janë përgjegjës për realizimin e këtij misioni janë drejtori sportiv Edmond Haxhija dhe trajneri Sulejman Starova. Të dy së bashku janë në tokën sllave për ta bërë të tyrin futbollistin serb.

Udhëtimi – Drejtori i Partizanit Edmond Haxhija dhe trajneri Sulejman Starova janë në Beograd prej disa ditësh për të bërë të mundur kontaktin me sulmuesin serb Nikola Xhurxhiç. Futbollisti është kthyer në personin më të dëshiruar te të kuqtë dhe për momentin po bëhet gjithçka vetëm e vetëm që të arrihet marrëveshja. Dyshja drejtuese e merkatos së të kuqve po punon fuqishëm në këtë drejtim, por kanë hasur në shumë probleme.

Problemet – Nga ajo që bëhet e ditur për gazetën, marrëveshja me Xhurxhiç nuk arrihet jo për shkak të pretendimeve ekonomike të lojtarit që nuk janë shumë problem për të kuqtë, por për shkak të “mendjemadhësisë” së tij. E thënë më thjeshtë, sulmuesi e ka lënë mënjanë klubin kryeqytetas, pasi i duket një pjacë e ulët dhe po mundohet të kapë një alternativë më të mirë për veten në një kampionat më të fortë se ai shqiptar. Megjithatë, të kuqtë shpresojnë deri në fund të ia arrijnë qëllimit dhe ta bëjnë të tyrin lojtarin.