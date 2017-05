Xhelal Mziu: Kamza ka histori, do konkurrojmë edhe Kukësin!

Kamza është ngjitur në Superiore, pas barazimit në finalen kundër Besëlidhjes, dhe një ndër arkitektët e kësaj skuadre të suksesshme është edhe kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu, i cili për futbollin këtë vit nuk është kursyer në asnjë drejtim.

Pas ndeshjes, Mziu premton një Kamzë dinjitoze edhe në Superiore, aq sa “shënjestron” edhe Kukësin: “E kemi provuar Superioren dhe kësaj here jemi të angazhuar për të vazhduar në elitë sa më gjatë. Jam shumë i gëzuar që ekipi i u shpall i pari i grupit dhe jam shumë i sigurt se do të shpallet dhe i pari i Kategorisë së Parë. E rëndësishme është që tani jemi në Superiore.

“Nuk ishte rastësi dalja në krye të grupit, pasi e kemi kryesuar kampionatin që nga java e parë dhe deri më tani. Edhe me skuadrën rivale kemi arritur që të fitojmë dhe brenda në Lezhë. Kemi një ekip mjaft solid dhe jam i sigurt se vetëm me pak përforcime mund të jemi një nga ekipet konkurruese dhe në Superiore. Kamza është qyteti i gjashtë në Shqipëri, është një qytet mjaft sportdashës dhe e meriton jo vetëm për të pasur një ekip në superiore, por dhe për të pasur një ekip konkurrues.

“Unë, në bashkëpunim me presidentin e ekipit, do të bëjmë të pamundurën për të pasur një ekip konkurrues dhe jo vetëm për të qenë pjesë e Superiores, por dhe për të pretenduar pozicione e para. A mund të jetë shembull Kukësi? Besoj që Kukësi ka pasur një ecuri pozitive, por jam i sigurt që Kamza ka më shumë histori nga pas dhe pse jo mos të jetë konkuruese dhe me Kukësin”, tha Mziu i lumtur pas ndeshjes.