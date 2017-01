Xhejms në pritje të vizës për në Korenë e Jugut: Dua pasaportën shqiptare

Tashmë është zyrtare. Xhejms Adeni do të largohet brenda pak ditësh drejt Portugalisë, ku është duke zhvilluar fazën përgatitore skuadra e tij e re nga Koreja e Jugut, Guangzhu. Xhejms mezi e pret këtë kalim dhe këtë e ka deklaruar edhe dje në një intervistë për “Supersport”, ku ka theksuar: “Po, po pres të marr vizën dhe më pas të nisem në drejtim të Portugalisë, pasi aty është duke zhvilluar fazën dimërore edhe skuadra ime e re. Mezi e pres këtë kalim timin në Kore, për vetë faktin se është diçka e mirë për mua si lojtar, por diçka e mirë edhe për klubin “Skënderbeu”, që do të fitojë financiarisht nga kjo shitje. Nuk mund të them që Shqipërisë po i them lamtumirë, pasi kam shumë dëshirë dhe pres që një ditë të pajisem me pasaportën shqiptare dhe do të vij të jetoj pikërisht këtu. Tani jam duke menduar vetëm për skuadrën time të re dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë. U bënë 5 vite në Shqipëri dhe e kisha të nevojshëm një transferim të tillë.” Këto kanë qenë fjalët e Xhejms Adeni nga Antalia. Shitja e këtij lojtari do të sjellë në arkën e klubit kampion më shumë se 300 mijë euro.