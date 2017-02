Xhejms, Hyka, Lenjani & Co, dritarja e merkatos mbetet hapur në shumë vende

Merkato që mbyllet, ajo që vazhdon dhe një tjetër që do të nisë pas edhe një muaji… Transferime në çdo stinë për futbollistët në të gjithë botën, teksa duke u ndalur te lojtarët shqiptarë ose ata që luajnë në Superligë, sigurisht, pikëpyetjet më të mëdha lidhen me Xhejms Adenijin, që ka arritur akord me skuadrën Guangxhu në Korenë e Jugut. Problemi qëndron te viza, pasi lojtari ka një muaj që e pret dhe herë pas herë, madje, ngre telefonin dhe pyet agjentin. Viza duhet të merret në Turqi, por nigeriani ende duhet të vazhdojë në Korçë. Sigurisht, merkato në Korenë e Jugut mbyllet më 31 mars, kështu që e gjithë koha e përshtatshme është për t’u kryer edhe në shkurt ky transferim. E tillë është edhe situata e Jahmir Hykës, që në pritje të Lucernës, pasi ka hedhur firmën me skuadrën e San Hoze Erthkuejk për tre vitet e ardhshme, mund të presë edhe deri në mars, kur hapet merkato në MLS. Sakaq, Lenjani, që është lënë jashtë skuadre nga Renes, në pamundësi për të shkuar në Turqi, apo kaluar në një ekip tjetër në Francë, por edhe Greqi, Holandë, Austri, Gjermani, Itali, apo Portugali, por ama qëndron hapur pista Kroaci (Dinamo Zagreb ka kërkuar informacion), rikthim në Zvicër, apo edhe Rusi, ku disa skuadra janë interesuar.

MERKATOJA E DIMRIT

U mbyll dje

Shqipëri, Andorrë, Azerbajxhan, Belgjikë, Danimarkë, Francë, Greqi, Luksemburg, Maltë, Holandë, Austri, San Marino, Spanjë, Qipro, Angli, Skoci, Uells, Irlandë e Veriut, Turqi, Gjermani, Itali, Portugali

Mbyllet sot

Australi

Mbyllet më vonë

Iran, Izrael, Kore e Veriut, Maqedoni, Hungari, Kroaci, Lihtenshtejn, Zvicër, Slloveni, Bosnje, Serbi, Mali i Zi, Rumani, Argjentinë, Irlandë, Çeki, Rusi, Kinë, Poloni, Sllovaki, Estoni, Ukrainë, Kore e Jugut, Gjeorgji, Norvegji, Suedi, Bjellorusi, Finlandë, Armeni, Bullgari, Kanada, Amerikë, Moldavi, Islandë, Bjellorusi, Letoni, Lituani, Egjipt, Japoni,