Xhejms Adeniji në shitje, Korea e Jugut në horizont

Në një kohë që është zyrtarizuar Ilir Daja në drejtim, Skënderbeu ka nisur fuqishëm edhe lëvizjet në treg dhe natyrisht do të ketë largime e afrime.

Një largim që duket i sigurt është ai i sulmuesit Xhejms Adeniji, i cili pëlqehet në Korenë e Jugut dhe tashmë transferimi i tij është shumë pranë.

Kjo për faktin se Skënderbeu dëshiron rreth 100.000 euro, shifër, që me shumë mundësi klubi që kërkon do ta paguajë.

Lëvizja nuk ka lidhje me menaxherin që operon me sukses me Skënderbeun prej kohësh, Shkumbin Qormemetin.