Xhaka ngre kupën nën sytë e Marsejës, Bazeli i vë çmimin!

Pas titullit, ka ardhur trofeu tjetër për kampionët e Zvicrës. Mesfushori në shënjestër të klubit francez, që mund të paguajë klauzolën prej 4-6 milionë euro

Nga Anton Cicani

Nga përjashtimi në kombëtare te trofeu i radhës me Bazelin. Taulant Xhaka, protagonist, sidoqofë, kudoqoftë, kurdoqoftë… Mbrëmë, kampionët e Zvicrës kanë “rrëmbyer” edhe Kupën, pasi në finale shkatërruan 3-0 një skuadër që e ka fituar plot 13 herë këtë trofe. Pas titullit, një tjetër gëzim për mesfushorin shqiptar, që kështu e çon në nëntë koleksionin e tij të trofeve (pesë tituj, tre Kupa dhe një Superkupë) me një skuadër të vetme.

E ndërsa Xhani de Biazi ka vendosur të mos e thërrasë më deri sa të kërkojë publikisht ndjesë përpara skuadrës, trajnerit dhe tifozëve, në Zvicër ai është duke përjetuar një moment të lumtur. Dhe, sikur kjo të mos mjaftonte, e ardhmja mund të jetë edhe më e bukur. Sepse, pas thuajse 7 vjetësh si profesionist në skuadrën ku edhe u rrit futbollistikisht (e nisi që i vogël nga Akademia, bashkë me Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin), mund të ketë ardhur momenti i lamtumirës së madhe.

Sigurisht, asnjë ofertë nga Barcelona apo skuadrat angleze, siç edhe rëndomtë është shkruar në medie të ndryshme botërore, por një mundësi konkrete. Për t’u kthyer në Francë, këtë herë jo me Shqipërinë, po duke veshur fanellën e një skuadre tjetër. Duke luajtur në stadiumin ku kuqezinjtë e De Biazit do të shkelnin dhe humbisnin një ndeshje të pabesueshme në fund.

Po flasim për “Velodrome”, shtëpia e Lorik Canës dikur. Olimpik Marseja dhe Rudi Garsia janë gati që të transferojnë mesfushorin e Bazelit. Sipas asaj që ka arritur të zbulojë “Sport Ekspres”, mbrëmjen e djeshme në finalen e Kupës së Zvicrës, në stadium, veç familjarësh, miqsh dhe shumë personash të tjerë, edhe një agjent i dërguar enkas nga Marseja, për të mbajtur shënim. Xhaka gëzon gjithashtu edhe vlerësimin e një tjetër personazhi të njohur në botën e futbollit. Flasim për Andoni Zubizaretën, që është bërë drejtor i Marsejës. Pikërisht Zubizareta po përpiqet të bindet Rudi Garsian.

Klauzola – Por, sa është vlera e kartonit të Xhakës? Ose më saktë, sa kërkon Bazeli për të? Burime të sigurta pranë gazetës bëjnë me dije se lojtari në fjalë kushton rret 4-6 mln euro, jo sepse Bazeli e mban aq, por sepse e gjitha është shënuar në kontratën e tij deri në vitin 2021, pasi vetëm një vit më parë firmosi. Kështu, Marseja do të duhet të paguante diçka rreth 5 mln euro për të.

Te Porto me Souzën? – Dy vjet më parë, Fiorentina ishte pranë blerjes së tij, por në atë kohë, Bazeli do të kërkonte një shumë të çmendur: 8 mln euro. Kështu, vjollcat, që ishin gati të paguanin deri në 4 mln euro, do të tërhiqeshin, duke e lënë kështu gjithçka. Ishte trajneri Souzën ai që e kërkoi, por këtë gjë mund ta bëjë edhe te Porto, duke qenë se ai pritet të transferohet në Portugali. Natyrisht, këtu jemi ende në kuadrin e aludimit, por megjithatë nuk është çudi…