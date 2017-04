Vucaj dhe Çelhaka, mungesat e mëdha në Kukës

Menjëherë pas humbjes me Skënderbeun, Laçi do të kërkojë reagimin në transfertën e kësaj jave, në Kukës. Megjithëse përballë do të jenë kryesuesit e kampionatit, kurbinasit do të synojnë të bëjnë autokritikë edhe pse e dinë se nuk do të jetë e lehtë.

Pozita jo komode ku ndodhen, nevoja për pikë, por dhe fakti se përballë do të jetë një nga ekipet që kanë rivalizuar më së shumti në sezonet e fundit, premton një sfidë mjaft interesante. Sfida me korçarët, përveç rezultatit për t’u harruar, solli dhe pasoja të tjera.

Si Vucaj ashtu dhe Çelhaka u ndëshkuan përballë kampionëve në fuqi dhe për ta ishin kartonët e tretë, çka do u kushtojë mungesën në Kukës. Bëhet fjalë për dy lojtarë mjaft të rëndësishëm, të formacionit titullar. Mungesa e Vucajt dhe Çelhakës do ta shtynë trajnerin Sinella të mendojë për zëvendësuesit e tyre, sigurisht duke marrë parasysh dhe kundërshtarin që do të ketë përballë. Interesant është fakti se kartonin e parë, mesfushori shkodran e ka marrë gjatë dy fazave të para, kur luante me Tiranën, ndërsa dy të tjerët në epokën e rikthimit të tij në Laç.