Volfsburgu fiton raundin e parë, vendos një penallti e vjedhur

Është luajtur sot ndeshja e vajtjes play-off për një vend në Bundesligën gjermane, me Volfsburgun që priti Braunshvajgun e Bundesligës 2.

Vetëm 25 kilometra është distanca mes dy qyteteve dhe me sa u pa sonte, edhe më i vogël është hendeku mes dy skuadrave, pasi realisht Volfsburgu bëri shumë pak për t’u quajtur skuadër Bundeslige.

Në fakt, “Ujqit” fituan 1-0, me një gol nga Mario Gomez nga pika e bardhë në minutën e 31-të, por penalltia e akorduar për Volfsburgun ishte një dhuratë e arbitrit, pasi një top i prekur me dorë në zonë u duk qartë nga pamjet filmike se nuk u prek qëllimisht, përveçse mbrojtësi ishte tepër afër gjuajtësit të topit.



Përveç golit, Volfsburgu bëri shumë pak për të justifikuar rolin e superfavoritit, ndaj tashmë kthimi bëhet i zjarrtë, me fqinjët e vegjël që kanë të drejtë të ëndërrojnë, edhe pse është e qartë që 1-0 nuk është rezultat i lehtë për t’u përmbysur.

Prëveç kësaj, një si Mario Gomez shpesh mjafton për të bërë diferencën, sepse sulmuesi i Gjermanisë ka shënuar 18 gola këtë sezon, më shumë se gjithë pjesa tjetër e Volfsburgut këtë sezon.