Vlonjatët, të vendosur për të prishur “mallkimin” kuksian

Elton Nika

Vlonjatët do të luajnë nesër në një stadium, ku asnjëherë nuk kanë mundur të dalin me pikë. Të gjitha ndeshjet, që Flamurtari ka luajtur në stadiumin “Zeqiri Ymeri”, pas ngjitjes së Kukësit në elitën e futbollit shqiptar, kanë përfunduar me fitoren e vendësve. Në këtë fushë, në maj të vitit 2012, kuqezinjtë regjistrojnë edhe një nga humbjet më të thella në historinë e tyre, atë me shifrat 6-1. Por të mërkurën gjërat mund të jenë ndryshe. Pas 4 rezultatesh pozitive në kampionat, Flamurtari ka një mundësi për të prishur “mallkimin” kuksian, duke marrë minimalisht një pikë. Patjetër që është një sfidë shumë delikate, sepse Kukësi ka një objektiv shumë të rëndësishëm, titullin kampion. Klubi kuqezi ka vendosur heshtje shtypi, sepse do që lojtarët të jenë të përqendruar maksimalisht te fusha dhe për të shmangur çdo keqkuptim të mundshëm.

SHPËRBLIMI – Flamurtari kërkon të sigurojë sa më parë qëndrimin në Superiore, pse jo dhe të pretendojë vendin e 4-t, përderisa matematika ia lejon. Për këtë qëllim, administratori Sinan Idrizi ka akorduar një shpërblim të jashtëzakonshëm prej 100 mijë eurosh për fitoren e të tijve në këtë transfertë, ku 50 mijë euro do të jepen për barazimin. Në klubin vlonjat dje nuk kanë dashur të japin detaje për këtë temë, për shkak të heshtjes së shtypit, por vetë administratori Sinan Idrizi, edhe pse nuk e ka përmendur shifrën, e ka konfirmuar supershpërblimin. Në këto kushte, vlonjatët kanë shumë arsye të marrin pikë në fushën “e mallkuar”. Në fund të fundit, ka gjithmonë një herë të parë dhe ata do të luajnë gjithçka për gjithçka. Drejtuesit e klubit kërkojnë vendin e 4-t, për të shpresuar më pas një pjesëmarrje të mundshme në Kupat e Europës, nëse Kupën e Shqipërisë e fiton Skënderbeu. Po ashtu, në klubin kuqezi besojnë ende se do t’u kthehen 6 pikët e hequra nga Komisioni i Disiplinës.

BILANCI – Dy barazime dhe një fitore e Kukësit në tri ndeshjet e deritanishme. Ky është bilanci i këtij sezoni mes Flamurtarit dhe Kukësit. Vlonjatët kanë barazuar 2 herë në fushën e tyre ndaj skuadrës, që drejtohet nga ish-trajneri i tyre, Ernest Gjoka. Kurse në Kukës ka fituar ekipi kryesues me rezultatin 1-0. Nesër luhet akti i katërt edhe i fundit për këtë sezon, ku skuadra bregdetare kërkon të mos dalë pa pikë. Krahasuar me sezonin e kaluar, kur vlonjatët dhe Kukësi u ndeshën në kampionat dhe kupë, ky sezon ka një përmirësim të lehtë për Flamurtarin. Kujtojmë që sezonin e kaluar, në 6 ndeshje mes këtyre dy skuadrave, doli fitues vetëm Kukësi, duke mos lënë asnjë pikë. Më keq akoma, Flamurtari nuk i shënoi asnjë gol skuadrës së Kukësit në këto 6 ndeshje. Këtë sezon vlonjatët u kanë marrë të paktën dy pikë veriorëve, duke shënuar 2 gola. Edhe pse transferta e nesërme duket e vështirë, në Vlorë shpresojnë se ka ardhur momenti për thyerjen e tersit kuksian.

Flamurtari do të jetë një barrikadë e fortë për Kukësin, që luan për titullin e parë kampion në historinë e tij. Vlonjatët nuk është se duan t’i prishin punë kundërshtarit, por t’i bëjnë punë vetes për të siguruar qëndrimin në Superiore. Ndeshja e nesërme do të jetë shumë e luftuar nga fillimi deri në fund nga vlonjatët.