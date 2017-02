Vlonjatët e Luftëtarit duan pikë në Vlorë, gjirokastritë përforcohen sërish

Trajneri i Luftëtarit, Mlladen Milinkoviç, për ndeshjen e radhës ndaj Flamurtarit do të këtë në dispozicion gjithë grupin e futbollistëve. Të gatshëm për t’u aktivizuar janë edhe tre vlonjatët, të cilët këtë sezon aktivizohen me Luftëtarin, Dejvi Bregu, Orjad Beqiri dhe Lejdi Liçaj. Në dy takimet e para, për arsye kartonësh, nuk janë aktivizuar bashkë të tre. Në fazën e Flamurtari fitoi thellë, 5-0, ndërsa në ndeshjen e kthimit në Gjirokastër ndeshja përfundoi në barazimin, 1-1, ku për Luftëtarin shënoi Rexhinaldo. Ndeshja e radhës do të zhvillohet ditën e hënë dhe aktivizimi i 3 vlonjatëve kundër Flamurtarit e bën edhe më tërheqëse. Parashikohet një ndeshje shumë e luftuar, sepse të dyja skuadrat kanë objektiva të kundërt, Luftëtari synon vendin e 4-t, ndërsa Flamurtari synon t’i largohet sa më shumë fundit të tabelës.

LIÇAJ – Lejdi Liçaj, i cili nuk u aktivizua në ndeshjen e kthimit, për transfertën e së hënës me ish-ekipin e tij, thekson: ”Flamurtarin e respektojmë për historinë e shkruar me “gërma të arta” në shumë dekada, duke bërë jehonë edhe në futbollin europian. Kjo nuk do të thotë se do të shkojmë në atë ndeshje për formalitet, por për një rezultat pozitiv. Flamurtari nuk e meriton të jetë në situatën e tanishme dhe në gjendje kritike, ku duke i hequr 6 pikë nga të fituarat, sot rrezikon edhe rënien nga kategoria. Forca e Flamurtarit, sidomos kur luan në fushën e vet, por edhe loja jonë rezultative, e bëjnë këtë takim tepër intrigues dhe të paparashikueshëm. Ne kemi si qëllim të mos dalim pa pikë. Ndeshja jonë me Flamurtarin është sfida më tërheqëse e kësaj jave. Falë lojës së mirëorganizuar të skuadrës tonë në mbrojtje, loja me kundërsulm përballë një skuadre solide, me dëshirën e madhe për fitore, si dhe nevojat për të marrë 3 pikët, më krijojnë idenë se të gjithë të pranishmit në stadium do të mbeten të kënaqur. Do të luhet futboll përballë një tifozërie të mrekullueshme”.

Kthehet Bregu / Formacioni, thuajse i njëjtë ndaj vlonjatëve

Pas një dite pushim, futbollistët e Luftëtarit kanë rifilluar stërvitjen, por dje është kryer vetëm një seancë, që ka zgjatur për më shumë se dy orë. Si gjithmonë, në minutat e fundit është zhvilluar stërvitja me top, ku për rreth 30 minuta futbollistët, të ndarë në dy grupe, kanë luajtur midis tyre, për ta mbyllur me gjuajtjet drejt portës. Janë të gatshëm për t’u aktivizuar gjithë futbollistët. Dy afrikanët Bengui dhe Mutumane ende nuk kanë ardhur pranë ekipit dhe ndoshta ndaj Flamurtarit do të luhet me po atë formacion, që u luajt ndaj Partizanit, por me ndryshimin që do të jetë në dispozicion edhe Dejvi Bregu, i cili mungoi një javë më parë për shkak të kartonësh. Për ndeshjen, që do të luhet në Vlorë, si fazën e parë, do të vihen në dispozicion mjete transporti për ata sportdashës, që do kenë dëshirë ta ndjekin nga afër skuadrën e zemrës.

Vjen edhe mbrojtësi shqiptar i Levadhiakosit

Luftëtari ka federuar në limitet e mbylljes mbrojtësin Marius Topi, futbollist 21-vjeçar me origjinë nga Lushnja, i cili ka qenë pjesë e Levadhiakosit në Superligën greke. Në Greqi këtë sezon ai ka luajtur në vetëm dy ndeshje si zëvendësues, ashtu si sezonin e shkuar, ku sërish ka luajtur pak ndeshje, ndaj tani vjen në Shqipëri në huazim, me shpresën se te Luftëtari do të bëhet i rëndësishëm.

Gëzim Beqiri