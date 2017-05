Vllaznia-Tirana, vendoset për biletat

Më në fund, është marrë një vendim në lidhje me biletat e ndeshjes Vllaznia-Tirana.

Klubi shkodran kërkonte që të lejohej hyrja falas për ndeshjen e vitit, për të pasur sa më shumë tifozë në stadium, por menaxhimi i stadiumit është në varësi të FSHF-së.

Pas disa ditësh pritjeje, sot Federata Shqiptare e Futbollit ka dalë me vendimin për të lejuar hyrjen falas në disa sektorë.

Kështu, tribunat C, E dhe D do të jenë falas, ndërsa tribunat A, B dhe VIP do të jenë me pagesë.

Një lajm shumë i mirë për tifozët shkodranë, që shpesh janë ankuar për çmimet e larta të biletave, ndërkohë që interesimi në Shkodër ka qenë i ulët këtë sezon për shkak të paraqitjeve të dobëta të skuadrës dhe stadiumi i stërmadh bën që tifozeria të duket edhe më e paktë, edhe kur në stadium janë mbi 2000-3000 persona.