Vllaznia-Tirana, njëra bie në Kategorinë e Parë

Skenari i frikshëm që mendohej para sfidave të sotme është bërë realitet: Vllaznia e Tirana do të ndeshen javën e ardhshme në Shkodër dhe me shumë gjasa njëra prej tyre do të zbresë një kategori më poshtë, një skandal i madh për këto klube dhe një fatkeqësi për futbollin shqiptar.

Tirana fitoi sot ndaj Luftëtarit, mes polemikave, por nuk i ka shërbyer aq sa shpresonte, sepse Laçi mori pikë në Vlorë dhe Vllaznia u mund në Durrës.

Humbja ndaj Teutës ka futur në vorbullën e frikshme të mbijetesës shkodranët, që javën e ardhshme me shumë gjasa bien, nëse munden nga Tirana.

Flamurtari e Laçi barazuan në Vlorë: Flamurtari në javën e fundit ndeshet me Korabin dhe një fitore e shpëton, ndërsa Laçi do të presë Teutën e shpëtuar, ndaj logjikshëm kurbinasit kanë motivim të jashtëzakonshëm.

Në këtë mënyrë, nëse siç pritet fitojnë Flamurtari e Laçi, në Shkodër do të ketë një “krim”: Vllaznia po humbi, ose Tirana po nuk fitoi, njëra prej tyre zbret në Kategorinë e Parë.