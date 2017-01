Vllaznia, sot miqësore “të vërtetë” ndaj Besëlidhjes

Gaspër MARKU

Kuqeblutë do të zhvillojnë sot miqësoren e paralajmëruar një ditë më parë nga tekniku Cungu, atë me Besëlidhjen. Njoftimi vjen edhe zyrtarisht nga klubi shkodran, që bën me dije se ballafaqimi në fjalë do të luhet në orën 13:30, në stadiumin e Lezhës. Pas përballjes me të rinjtë e Akademisë dhe 20 minutat e miqësores së ndërprerë me ekipin e improvizuar në Mal të Zi, ndeshja e sotme konsiderohet si testi i parë dhe i vetëm, që Vllaznia zhvillon në këtë minifazë përgatitore. Sigurimi i kësaj miqësoreje merr vlera të rëndësishme për trajnerin Armando Cungu, i cili ka rastin më të mirë për t’i dhënë dorën e fundit kolaudimit të skuadrës në prag të startit zyrtar të fazës së tretë të kampionatit. Aq më tepër, kur në njoftimin që klubi shkodran ka marrë nga ana e federatës, ndeshja Vllaznia-Kukësi do të hapë javën e 19-të dhe njëkohësisht vitin 2017 për Superligën. Pas kësaj miqësoreje, Vllaznia ka vetëm 6 ditë kohë në dispozicion, pasi të premten e 27 janarit, në stadiumin “Loro Boriçi”, janë mysafirë kampionët e dimrit. Eshtë përcaktuar edhe ora e zhvillimit të ndeshjes në fjalë, që është ora 18:00, duke bërë kështu që sfida në fjalë të luhet nën ndriçimin e prozhektorëve, patjetër një element më shumë për të thithur në shkallët e impiantit modern sportiv të Shkodrës një numër sa më të madh tifozësh.

STËRVITJA – Ashtu siç ishte paralajmëruar, dje skuadra kuqeblu ka bërë dy seanca stërvitore, njëra paradite dhe tjetra pasdite. Që të dyja të zhvilluara në fushën “Reshit Rusi”, ku ajo e paradites kishte më tepër karakter fizik, ndërsa pasdite tekniku Cungu i ka kushtuar më tepër rëndësi elementit teknik. Krahas veprimeve të shumta me topin, në pjesën e dytë të seancës së pasdites u zhvillua edhe një lojë mes dy formacioneve. Nga sa u pa, në formacionin e parë, që me të gjitha gjasat do të jetë në fushë edhe në përballjen e sotme miqësore me Besëlidhjen, në portë ka qenë malazezi Agoviç, për të vijuar më pas me Gocajn, Cicmilin, Bicajn, Pjeshkën, Krymin, Tafilin, Bardullën, Çinarin, Kalajën dhe Shtubinën. Përgjithësisht, është parë një angazhim dhe mobilizim maksimal nga ana e futbollistëve kuqeblu, qoftë të formacionit, por edhe ato të krahut tjetër, fakt ky që në një farë mënyre e kanë lënë të kënaqur teknikun Cungu.

Asnjë i ardhur, sot vendoset për Mulenon

Prej dy-tre ditësh, bazuar në informacionet që dalin nga brenda klubit kuqeblu, opinioni sportiv është ushqyer me lajmet se në Shkodër pritet të mbërrijë një futbollist i huaj për sulmin e Vllaznisë. Gjithnjë nga informacionet pranë kuqebluve, lojtari në fjalë duhej të kishte mbërritur këto dy ditë në Shkodër, në mënyrë që sot t’i jepej mundësia e testimit në miqësoren, që do të luhet me Besëlidhjen në Lezhë. Por, për hir të së vërtetës, asnjë i tillë nuk duket gjëkundi, gjë që për stafin teknik vazhdon të mbetet një problem më vete. Nga ana tjetër, me të drejtë në opinionin sportiv shkodran ka jo pak reagime për këtë situatë pasive të Vllaznisë në merkato, çka mund t’i kushtojë asaj në performancën e pjesës së dytë të sezonit. Për kongolezin me pasaportë belge Muleno, që edhe të premten u pa të stërvitet në të dyja seancat me skuadrën, thuhet se sot ka testin kryesor dhe vendimtar. Në ndeshjen përgatitore të zhvilluar me dy formacioneve, Cungu e ka lënë Mulenon në formacionin e dytë, në të majtë të prapavijës. Një pozicion i tillë, duke u ballafaquar me titullarët, i vlente Cungut dhe kolegëve të tij për të parë më shumë cilësitë e tij në lojë. Cungu është shprehur një ditë më parë se pritet edhe miqësorja me Besëlidhjen për të folur përfundimisht mbi fatet e këtij futbollisti, por nuk ka hezituar të shfaqë publikisht rezervat për problemet fizike që ky futbollist shfaq në fushë. Kështu, me të gjitha gjasat, nuk pritet ndonjë gjë e re rreth Mulenos.