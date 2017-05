Vllaznia premton betejë ndaj Skënderbeut

Gaspër Marku

Vllaznia kërkon pikë në Korçë dhe natyrshëm në Shkodër duhet të jenë të kënaqur, nëse në transfertën e sotme merret një barazim. Aq më tepër që sfida në fjalë luhet në fushën e korçarëve. Megjithatë, në kampin shkodran mendojnë ndryshe. Objektivin kuqeblu e përcjell zëvendëstrajneri i Vllaznisë, Aleksandër Maxhar. Malazezi i stolit të Vllaznisë shoqërohej në konferencën për shtyp nga mesfushori Arsid Kruja, i cili ka bërë përkthyesin dhe njëkohësisht është shprehur entuziast për një rezultat pozitiv në ndeshjen e sotme.

MAXHAR – “Është ndeshje shumë e vështirë. Dihet tashmë që edhe barazimi me Korabin javën e kaluar ka bërë punën e tij në pikëzimin e ekipit. Mendoj se është një ndeshje shumë e fortë, por kemi forca ta përballojmë Skënderbeun dhe të marrim pikë. Skuadra jonë shkon në Korçë për të luajtur futboll dhe për të bërë një ndeshje të mirë, pa toleruar apsak. Sigurisht që shkojmë për të marrë tri pikë, nëse mundemi. Nuk shkojmë atje për shëtitje apo për të toleruar diçka, por për të dhënë maksimumin”, – është shprehur Maxhar në lidhje me përballjen e sotme, që do të luhet në orën 19:00, në stadiumin “Skënderbeu”. Edhe pse Skënderbeu është i etur për pikë, pasi kërkon titullin kampion, zëvendëstrajneri kuqeblu thotë se barazimi është rezultat i mirë për Vllazninë. “E theksova, do të shkojmë për të marrë tri pikë dhe për këtë do të këmbëngulim deri në fund, por le t’ia lëmë fushës së lojës gjithçka. Në këtë kampionat çdo ekip mund edhe ekipet e mëdha”, – shton Maxhar.

MUNGESAT – Më tej, malazezi i stolit kuqeblu, Aleksander Maxhar, ka folur dhe për mungesat, që Vllaznia ka në këtë ndeshje. Përpos dyshes së mbrojtjes Gurishta-Pjeshka, ai konfirmon edhe atë të mesfushorit Bardulla, që përfundimisht, pas dëmtimit të pësuar në seancën e së enjtes, është jashtë skuadrës. Ai nuk ka udhëtuar dje me skuadrën drejt Korçës. “Po, kemi mungesa, pasi janë disa lojtarë të skualifikuar me kartonë të verdhë, por edhe të dëmtuar. Megjithatë, kemi edhe lojtarë, që do t’i zëvendësojnë mungesat dhe kemi besim se do ta përballojnë ndeshjen në fjalë, duke dhënë maksimumin e tyre. Në këtë listë mungesash është edhe Bardulla i dëmtuar. Të gjithë ata që do të luajnë nesër (sot), janë të motivuar dhe nuk ka arsye të neglizhojnë për të dhanë maksimumin e tyre”, – sqaroi Maxhar.

GJENDJA MORALE – I pyetur për gjendjen morale të skuadrës, sidomos pas barazimit me Korabin në shtëpi, Maxhar thotë se e vështira ka kaluar dhe për sfidën me korçarët ekipi është “OK”:

“Ka qenë një situatë e keqe dhe vetëm një ose dy ditë pas ndeshjes gjërat kanë ndryshuar për mirë. Për këtë jemi të fortë dhe në gjendje ta ndryshojmë situatën për mirë, që të jemi gati për ndeshjen me Skënderbeun. Një gjë të tillë e kemi konstatuar gjatë të gjithë javës, ku nga dita në ditë situata ka ardhur duke u përmirësuar”.

“Vendi i katërt, plotësisht i mundshëm”

Për mundësitë e kapjes së vendit të katërt në klasifikimin përfundimtar, Maxhar u shpreh i bindur se Vllaznia do ta arrijë një objektiv të tillë. Ai ka theksuar se këtë vend në renditje do ta marrë me një paraqitje të mirë në ndeshjet e mbetura deri në fund: “Besoj se mund të jemi në vend të katërt, veçanërisht nëse fitojmë në ndeshjen direkte me Luftëtarin. Ajo ndeshje mendoj se do ta vendosë se kush është për vendin e katërt në renditjen përfundimtare, duke shpresuar për të shkuar në Europë”.