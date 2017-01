Vllaznia pa ndryshime, afron vetëm Hajdarin

Gjëja e parë që tifozëria shkodrane dhe fansat kuqeblu në tërësi dëshirojnë të dinë rreth Vllaznisë është ajo nëse do të ketë ndryshime në këtë merkato dimërore. Me përjashtim të dyshes Arsen Hajdari dhe Adriano Qosaj, të cilët ishin pjesë e miqësores edhe në përballjen me Akademinë Vllaznia U-19 në mbyllje të vitit të kaluar, në seancën e së mërkurës nuk u pa asnjë futbollist tjetër i rinj. Dhe pyetja e parë në këtë seancë të parë stërvitore të 2017-tës drejtuar teknikut Cungu ishte ajo se çfarë priste ai si trajner në këtë vit kalendarik, apo konkretisht në pjesën e mbetur të sezonit. “Dëshira është për të pritur gjëra të mëdha, por e rëndësishme është që pjesa kryesore e grupit është prezente dhe normalisht besoj që kjo do të jetë Vllaznia e pjesës tjetër të sezonit, duke shpresuar gjithmonë deri në ditën e fundit nëse mundemi të gjejmë mundësinë financiare por edhe mundësitë e ndonjë sportisti, të cilët mund të jenë të gatshëm për të na ndihmuar për pjesen tjetër të sezonit”, përgjigjet Cungu.

Hajdari, gati firma kuqeblu

Megjithatë, në bisedë e sipër me gazetarët, ishte vete Cungu që i pyetur nga media për fatin e Arsen Hajdarit që vazhdon testin pranë kuqebluve, la të kuptohet se ai është fare pranë firmës me Vllazninë për pjesën tjetër të sezonit. “Patjetër që Hajdari është një lojtar që tashmë njihet prej opinionit sportiv jo vetëm shkodran. Një lojtar i cili ka kontribuar edhe në sezonet e kaluara për Vllazninë, me shumë rezultat madje. Në këto kushte është ofruar tek ekipi i Vllaznisë dhe Vllaznia normalisht i ka hap dyert për t’i dhënë një mundësi dhe jam i bindur që me vlerat që ka si sportist mund të na ndihmojnë në vazhdimësi ekipin tonë.

Duhet të firmosin, kështu të paktën kanë qenë bisedimet me administratorin e klubit. Është stërvitur në muajin dhjetor me ekipin “B” të Vllaznisë dhe tashmë po i japim mundësitë për t’u ofruar tek ekipi i parë. Uroj dhe shpresoj që të japin më të mirën, jo vetëm për veten por edhe për ekipin tonë të Vllaznisë.”, citoi njëshi i bankinës kuqeblu, ku sipas tij, firma e tij me Vllazninë është çështje ditësh.