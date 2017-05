Vllaznia ngre krye: Akuza të turpshme, dhamë gjithçka në fushë

Gaspër Marku

Ka pasur sulme jo të pakta për Vllazninë në lidhje me humbjen që pësoi në Korçë, duke pësuar 2 gola në kohën shtesë dhe doli pa pikë, edhe pse deri në atë kohë kryesonte 2-3. Ka pasur akuza se shkodranët toleruan, duke i dhënë mundësinë Skënderbeut të marrë 3 pikët, por këto akuza hidhen poshtë nga drejtuesi kryesor i klubit shkodran, administratori Astrit Gjyrezi, i cili sheh dashakeqësi nga ata persona, që e kanë interpretuar atë ndeshje në këtë këndvështrim. Sipas tij, gjithçka ishte korrekte në atë ndeshje: “Akuzat i kam parë në shtyp dhe i prisja në fakt. Çfarë të them? Mjafton të shikoje lojtarët tanë në dhomat e zhveshjes për të kuptuar se sa e vërtetë ishte ajo ndeshje. Ishin gati në lot. Ajo që mund ta them me siguri është se ka dashakeqësi për ta goditur Vllazninë në këtë moment shumë të rëndësishëm të kampionatit. Nuk është hera e parë që ndodh. Vllaznia bëri një ndeshje të mirë në Korçë, dha gjithçka kishte, shënoi 3 herë, por u ndëshkua në kohën shtesë nga dy gabime. Nuk është çudi të mundesh në Korçë, por mënyra si na ndodhi, na la shumë shije të keqe. Ndoshta e menduam të fituar ndeshjen para kohe dhe kjo na kushtoi. Por ndeshja përfundon, kur vërshëllen gjyqtari, siç thuhet zakonisht në futboll. Më vjen shumë keq për këto akuza, sepse mendoni sa e vështirë është për ata futbollistë, të cilët japin gjithçka në fushë, sakrifikojnë, ndëshkohen në kohën shtesë dhe të nesërmen lexojnë në shtyp se paskan shitur ndeshjen apo ku e di unë. Imagjinoni si ndihen… Eshtë e turpshme të akuzosh në këtë mënyrë”, – theksoi dje në mbrëmje numri 1 i klubit shkodran në lidhje me akuzat e ndeshjes me Skënderbeun.

CICMIL – Administratori Gjyrezi ka prekur edhe çështjen e malazezit Cicmil: “Nuk jemi takuar ende, sepse sot (dje) ishte ditë pushimi. Sigurisht që do të kemi një takim, ku do të flasim edhe për çështjen e mbrojtësit Cicmil, duke bërë edhe analizën e ndeshjes me Skënderbeun. Ajo që mund të them me siguri të plotë është se deri tani nuk ka asnjë vendim administrativ për këtë lojtar. Ai vinte pas një dëmtimi të gjatë dhe për këtë arsye ndoshta hasi vështirësi. Do të diskutojmë, sepse gabime pa dashje edhe mund të bëhen”, – u shpreh drejtuesi kuqeblu për mbrojtësin malazez, që duket në fakt drejt largimit, por vendimi duhet marrë me gjakftohtësi.

LUFTETARI – “Shpresoj ta kemi lënë pas momentin tonë të keq, pas barazimit me Korabin dhe humbjes me Skënderbeun. Uroj të kthehemi te fitorja në ndeshjen me Luftëtarin dhe të sigurojmë mbijetesën e të shpresojmë, pse jo, edhe për vendin e katërt dhe Kupat e Europës. Do të ishte bukur për Vllazninë të kthehej në Europë pas disa vitesh. Të shpresojmë”, – përfundoi administratori Gjyrezi.