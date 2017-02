Vllaznia nën presion pikësh, Kalaja premton fitoren…

Gaspër MARKU

Vllaznia zbret sot në fushë për të luajtur me Flamurtarin në një presion si asnjëherë tjetër për fitore. Dy humbjet radhazi në fazën e tretë dhe pozita që vazhdon të rëndohet në tabelë kanë bërë që klima që rrethon skuadrën të jetë më e ftohtë se kurrë. Kjo ndihet në opinionin sportiv shkodran, por edhe në strukturat drejtuese të klubit kuqeblu, pa përjashtuar instancat më të larta, deri te kryebashkiakja Voltana Ademi. Nga sa bëhet e ditur, situata nuk është aspak e qetë. Në fakt, nuk është se ka qenë fort e mirë edhe përpara, por 2 humbjet e fundit e kanë rënduar shumë dhe rëndësia e ndeshjes së sotme është e jashtëzakonshme. Kërkohet detyrimisht fitorja, pasi asnjë rezultat tjetër nuk pranohet. Skuadra mundohet ta mbajë larg presionin, por futbollistët që nën zë e pranojnë atë. Mesfushori Arlind Kalaja u përzgjodh nga trajneri Cungu të fliste dje për ndeshjen me Flamurtarin. Ai thekson se të gjithë janë mobilizuar për rezultat pozitiv.

RËNDËSIA – “Për ne është ndeshje shumë e rëndësishme. Vijmë prej dy humbjeve, por nuk është se kemi rënë moralisht. Humbjet i kemi pësuar në momentet e fundit dhe mund të them që ka qenë edhe çështje fati. Kemi bërë lojëra të mira dhe ndeshjen kundër Flamurtarit e kemi përgatitur mjaft mirë. Do të futemi në fushë për të dhënë maksimumin dhe për të marrë maksimumin”, – thotë fillimisht Kalaja.

PRESIONI – I pyetur, nëse është Vllaznia nën presion të rezultatit, pasi drejtuesit e konsiderojnë jetike ndeshjen, Kalaja përgjigjet: “Kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për ecurinë e skuadrës, por nuk jemi nën presion. Duhet të fitojmë patjetër, sepse na duhen 3 pikët, por nuk e ndjejmë veten nën presion. Atmosfera në skuadër është e mirë, djemtë kanë besim, që vjen nga lojërat e mira që kemi bërë, edhe pse jemi mundur. Shpresoj të kemi fat ndaj Flamurtarit. Thjesht duhet të bëjmë më të mirën tonë dhe po e bëmë këtë, nuk kemi pse të kemi frikë askënd.”

BESIMI – Kuqeblutë janë përgatitur për fitoren dhe Kalaja thekson se ekipi ka besim në vetvete: “Jam besimplotë se mund të fitojmë. Flamurtari është ekip me kualitete, por edhe ne nuk na mungojnë kualitetet. Po ashtu, edhe shpirti i skuadrës. Besoj se me mbështetjen e tifozëve kemi për t’ia dalë”.

GOLI – Kalaja ka munguar në takimin me golin këtë sezon, por shpreson ta kalojë shpejt këtë fazë. “Po, më mungon goli. Golat për një lojtar janë rritje morale. Megjithatë, besoj se do ta gjej golin shumë shpejt dhe uroj të kem fatin përcaktues si vitin e shkuar. Duke dhënë më të mirën në fushë, do të vijë shumë shpejt, pse jo edhe nesër (sot) ndaj Flamurtarit”.

BAKAJ FRYMËZIM – “Ardhja e Bakajt në skuadër është plus i madh për ne, sepse është një lojtar me eksperience dhe vlera të padiskutueshme. Mund të them se kishim nevojë për një lojtar të tillë. Bakaj ka eksperiencën e duhur dhe personalisht kam shumë gjëra për të mësuar prej tij, pasi ka një karrierë të gjatë. Kam shumë për të marrë prej tij”, – u shpreh Kalaja.

Formacioni i mundshëm i Vllaznisë

Selimaj; Gocaj, Bicaj, Vrapi, Pjeshka; Vecaj, Tafili, Krymi, Kalaja;Shtubina; Bakaj