Vllaznia në kundërsulm: Nuk ka falimentim, bashkia po shlyen borxhet

Për mirë a për keq, Vllaznia përbën gjithnjë lajm. Para pak ditësh habiti të gjithë duke marrë pikë në Kukës, ndërsa tani klubi shkodran duhet të përballet me lajmin se rrezikon falimentimin, për shkak të një borxhi ndaj tatim-taksave.

Në lidhje me këtë çështje, Këshilli Mbikëqyrës i Vllaznisë ka dalë para medieve dhe administratori Gjyrezi ka sqaruar gjithçka: “Vllaznisë po i bëhet presion dhe nuk është momenti. Është dekurajuese dhe po punojmë fort për t’u përballur me ekipe shumë më të forta se ne edhe financiarisht. Po punojmë për një ndeshje të rëndësishme si ajo me Partizanin. Nuk paskemi pasur të drejtë të shkojmë të marrim pikë në Kukës, por u dashka të humbë Vllaznia që të mos sulmohet mediatikisht. I kemi marrë dy barazime Partizanit dhe na kanë mundur në Tiranë. Se si ia kanë arritur e kanë pasqyruar edhe mediat, rastin e penalltisë dhe ecurinë e lojës. Do luftojmë për tre pikët në këtë ndeshje. Kemi edhe ne objektivat tona”.

BORXHI – “E para nuk ka mashtrim dhe as abuzim. Ka një faturë financiare të deklaruar që klubi i Vllaznisë e ka marrë përsipër ta paguajë. 220 milionë lekë është detyrimi ndaj degës së tatim-taksave dhe po e paguajmë borxhin, në bazë të një marrëveshjeje që kemi. Muajin e shkuar kemi bërë pagesën e radhës, rreth 23 milionë lekë të vjetra”.